Türkiye Uzay Ajansı'ndan merak uyandıran paylaşım
Türkiye Uzay Ajansı sosyal medyadan dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. Uzun süredir paylaşımda bulunulmayan hesaptan 9 Şubat Salı günü işaret edildi.
|06 Şubat 2021 19:05
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13 Aralık 2018'de resmen kurulan Türkiye Uzay Ajansı (TUA) sessizliğini bozdu.
Uzun süredir sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunmayan TUA dikkat çekici bir paylaşımda bulundu.
"İstikbal Göklerdedir" hashtag'i ile Samanyolu Galaksisi, Ay ve Jüpiter'in yer aldığı uzay görüntüleri yayımlandı.
Görüntünün sonunda 9 Şubat Salı günü işaret edildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise Türkiye Uzay Ajansı'nın paylaştığı videoyu kendi hesabından "Hazır mısınız?" ifadeleriyle tekrar paylaştı.
#İstikbalGöklerdedir 🇹🇷 pic.twitter.com/V7pSxyX6IBTürkiye Uzay Ajansı (@tuajans) February 5, 2021
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