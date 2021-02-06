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Selzede vatandaştan Tunç Soyer'e: Neredesiniz kaç gündür

İzmir'de etkili olan yağışın ardından meydana gelen sel felaketinde zarar gören vatandaşlar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte bölgeyi ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e tepki gösterdi. Soyer 'Kaç gündür neredesiniz' diyen vatandaşa 'Buradayız' karşılığını verdi.
 06 Şubat 2021 19:06
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İzmir'de etkili olan yağışın ardından meydana gelen sel felaketinde zarar gören vatandaşlar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte bölgeyi ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e tepki gösterdi. Soyer 'Kaç gündür neredesiniz' diyen vatandaşa 'Buradayız' karşılığını verdi.

Memurlar.Net
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