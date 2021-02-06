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GELARD, mimarlık bölümü öğrencilerine eğitim verecek

Geleneklerimizi ve Geleceğimizi Araştırma, Tasarım ve Tanıtma Derneğince (GELARD) düzenlenen eğitim programı kapsamında, mimarlık fakültesi öğrencilerine külliyeler ve vakıf eserleri hakkında eğitim verilecek.
 06 Şubat 2021 18:01
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GELARD, mimarlık bölümü öğrencilerine eğitim verecek

Geleneklerimizi ve Geleceğimizi Araştırma, Tasarım ve Tanıtma Derneğince (GELARD) düzenlenen eğitim programı kapsamında, mimarlık fakültesi öğrencilerine külliyeler ve vakıf eserleri hakkında eğitim verilecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, mimarlık öğrencilerinin külliyeler ve vakıf eserleri hakkında bilgi sahibi olabilmesi ve bunları meslek yaşamlarına uygulayabilmesi için "Mimar Adayları Külliyelerimizi Tanıyor/Genç Mimar Adayları Semineri: Medeniyetimiz, Vakıf Anlayışımız ve Külliyelerimiz" isimli eğitim programı düzenlenecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programının desteğiyle gerçekleştirilecek eğitimlerde öğrenciler, medeniyet, vakıf anlayışı, yerleşimlerin semt kurgusu, mimarlık kültürü ve külliyeler hakkında detaylı bilgi edinebilecek.

Öğrenciler, program süresince akademisyen ve uzmanlar tarafından verilecek seminerlere katılma, alan gezileri ile uygulama yapma, çeşitli yayınlara erişim ve sergileri ziyaret fırsatı bulacak.

Proje hakkında detaylı bilgiye ve başvuru kılavuzuna, "www.gelard.org" adresinden ulaşılabilecek.

Anadolu Ajansı
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