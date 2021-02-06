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Erdoğan: Makamlar, davamıza hizmet için vasıtadan ibarettir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizler oturduğu koltuklardan, sahip olduğu payelerden güç alan değil, bu payelere güç veren insanlar olmalıyız. Makamlar, mevkiler, koltuklar davamıza hizmet için birer vasıtadan ibarettir. Şahsımız dahil kimsenin bu unvanları, makamları araç olmaktan çıkartıp amaç haline getirmesine rıza gösteremeyiz" dedi.
 06 Şubat 2021 20:14
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Erdoğan: Makamlar, davamıza hizmet için vasıtadan ibarettir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gelişmiş ülkeler dahil dünyanın birçok ülkesini hazırlıksız yakalayan bu salgın sürecini, Türkiye hamdolsun başarıyla yönetmiştir." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Köksal Kuş ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Uluslararası Demokratlar Birliği'nin bu günlere gelmesinde emeği geçen herkese şükranlarını sunan Erdoğan, makamlar, mevkiler ve koltukların davaya hizmet için birer vasıtadan ibaret olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Hep söylediğimiz gibi bizde makamlar, mevkiler, koltuklar davamıza hizmet için birer vasıtadan ibarettir. Şahsımız dahil kimsenin bu unvanları, bu makamları araç olmaktan çıkartıp amaç haline getirmesine rıza gösteremeyiz. Bizler oturduğu koltuklardan, sahip olduğu payelerden güç alan değil, bu payelere güç veren insanlar olmalıyız. En alttan en tepeye kadar herkes, millete ve ümmete hizmet davasının birer neferi olduğunu unutmadan çalışmalıdır. Siyasette olduğu gibi sivil toplumda da görev değişimi işin tabiatı gereği bir zorunluluktur. Kendisini yenilemeyen, kadrolarını güncelleyemeyen bu tür yapılar bir müddet sonra statükoya mahkum olur. Burada esas mesele, değişim sürecini tıpkı bir bayrak yarışı olarak görüp, kopmalara, ayrılıklara, küskünlüklere sebebiyet vermemektir."

Ne kadar farklı olursa olsun meselesi millet ve memleket olan herkese kapılarını açık tutmaları gerektiğini anlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

" Uluslararası Demokratlar Birliği'nin önümüzdeki dönemde bu hassasiyetle çalışmalarını yürüteceğine inanıyorum. Daha önce bir şekilde bizimle irtibatı olmuş fakat şimdi aramızda bulunmayan arkadaşlarımızla bağlarımızı tekrar yenilemeliyiz. Ne kadar farklı olursa olsun meselesi millet ve memleket olan herkese kapımızı açık tutmalıyız. Davamıza husumeti artık ayyuka çıkanlar dışında, herkesi birlik çatısı altında birleştirmeye, buluşturmaya çalışmalıyız. Bu noktada AK Parti bünyesinde geçen seneden beri sürdürdüğümüz yeni üye seferberliği çok güzel bir örnek teşkil ediyor. Bu çalışmayla bir taraftan mevcut üyelerimizle bağlarımızı tazelerken, aynı zamanda 1 milyon 300 bin yeni üyeyi de partimize kazandırdık. Yine bu süreçte eksiklerimizi, güçlü ve zayıf yönlerimizi, vatandaşlarımızın bizden beklentilerini sahada bizzat görme fırsatı bulduk. Benzer bir kampanyayı Birlik bünyesinde de hayata geçirebiliriz. İnsanlarımızı bölmeye, bizden koparmaya yönelik art niyetli girişimlerin arttığı bir dönemde bu çalışmalarımızla Avrupa genelinde yeni bir kardeşlik rüzgarı estirebileceğimizi düşünüyorum. Özellikle 2023'e giden süreçte bu konuda sizlerden azami çaba bekliyorum."

- "Türkiye salgın sürecini hamdolsun başarı ile yönetmiştir"

Erdoğan, son bir yıldır insanlık olarak korona salgını ile mücadele edildiğini belirterek, "Yurt içinde ve yurt dışında salgından dolayı vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum, hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Mevla'dan bizi ve insanlığı biran önce bu musibetten kurtarmasını niyaz ediyorum. Gelişmiş ülkeler dahil dünyanın bir çok ülkesinin hazırlıksız yakalayan bu salgın sürecini, Türkiye hamdolsun başarı ile yönetmiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin getirdiği avantajları da en iyi şekilde kullanarak, zaman, enerji ve kaynak israfına mahal vermedik. İnsanların ilgisizlikten öldüğü, sağlık çalışanlarının maske dahi bulamadığı, yaşlı bakım evlerinden hepimizin yüreğini dağlayan görüntülerin yansıdığı durumların hiçbiri ülkemizde yaşanmadı. Defnedecek mezar bulamadılar. Böyle bir noktaya geldiler. Bunlar dünyanın kapital noktasında en ileri olan ülkeleri. Sadece sınırlarımız içinde yaşayan vatandaşlarımızı değil, yurt dışında bulunan insanlarımızı da sahipsiz çaresiz bırakmadık." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
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