Prof. Dr. Dökmeci'ye 'Yaşam Boyu Başarı Ödülü' verildi
|06 Şubat 2021 20:17
|+Aa- Yazdır
Gastroenteroloji uzmanı Prof. Dr. Abdulkadir Dökmeci, Asya Pasifik Karaciğer Araştırma Derneği (APASL) tarafından "Powell-Sarin Yaşam Boyu Başarı Ödülü"ne layık görüldü.
Dökmeci'ye ödülü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çevrim içi düzenlenen APASL 2021 Bangkok Sanal Kongresi'nde verildi.
Prof. Dr. Dökmeci, ödüle ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, APASL'nin, dünyanın en büyük 3 karaciğer derneğinden birisi olduğunu belirtti.
Derneğin 2014-2015'te başkanlığını yaptığını bildiren Dökmeci, "Her yıl APASL tarafından bir ana kongre, 4 de tek konulu toplantı organize edilmektedir. 2015'te ülkemizde yapılan, 4 binin üzerinde katılımcısıyla en büyük tıp kongrelerinden birini başkan olarak organize ettim. Halen APASL Yürütme Kurulu üyesiyim." dedi.
Dökmeci, ödülün, Türk bilim insanlarının Asya-Pasifik ülkelerinde etkinliğini ortaya koyması açısından çok önemli olduğunu, genç meslektaşlarına yol göstermesi ve imkanlar sağlaması açısından da örnek oluşturduğunu kaydetti.
Prof. Dr. Dökmeci, programda, "Karaciğer Kanserinin Ameliyat Dışı Tedavisi" konulu konferans da verdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Derbiyi 150 sağlık çalışanı locadan takip ediyor
06 Şubat 2021 20:22
|Profesörü isyan ettiren fotoğraf
06 Şubat 2021 18:40
|Ambulans şoförleri, fermuar tekniğini uygulanmasını istiyor
06 Şubat 2021 15:40
|Şehirde zabıta memuru, kırda ultra maraton koşucusu
02 Şubat 2021 19:50
|Kocaeli'de rüşvet teklifini reddeden 3 polis ödüllendirildi
01 Şubat 2021 19:37
|İnşaat işçiliğinden doktorluğa: Başarılı hayat hikayesi ile herkese örnek oluyor
01 Şubat 2021 16:40
|Emekliye ayrılan sağlık çalışanı, arkadaşlarına anonsla veda etti
31 Ocak 2021 13:19
|Sağlık personeli, hasta çocuğu sırtında taşıdı
30 Ocak 2021 17:34
|Polis, üşüyen zihinsel engelli çocuğa montunu verdi
30 Ocak 2021 17:11
|'Pamuk' isimli eşek İnci hemşirenin 'arkadaşı' oldu
30 Ocak 2021 15:39