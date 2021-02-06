Derbiyi 150 sağlık çalışanı locadan takip ediyor
Fenerbahçe - Galatasaray derbi maçına sağlık çalışanları da geldi.
|06 Şubat 2021 20:22
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