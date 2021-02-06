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Derbiyi 150 sağlık çalışanı locadan takip ediyor

Fenerbahçe - Galatasaray derbi maçına sağlık çalışanları da geldi.
 06 Şubat 2021 20:22
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Derbiyi 150 sağlık çalışanı locadan takip ediyor

Fenerbahçe - Galatasaray derbi maçına sağlık çalışanları da geldi.

Fenerbahçe Kulübü'nün sağlık çalışanlarına moral olması için TFF'ye yaptığı başvuru gerçekleşti. Galatasaray ile oynanan derbi mücadelesini 150 sağlık çalışanı locadan takip ediyor.
İhlas Haber Ajansı
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