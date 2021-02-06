Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Trafik polisleri kaza yaptı: 1 polis memuru yaralı
Muğla'nın Ula ilçesinde polis aracının karıştığı çift taraflı kazada 1 polis yaralandı.
|06 Şubat 2021 20:23
|+Aa- Yazdır
Muğla'nın Ula ilçesinde polis aracının karıştığı çift taraflı kazada 1 polis yaralandı.
Kaza, Muğla'nın Ula İlçesi Sarnıç kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Gökova Bölge Trafik ekibi Çiçekli istikametinden karşıya geçiş yaparken Sarnıç kavşağında 48 D 8022 plakalı araçla çarpıştı. Kazada hafif yaralanan polis memuru H. Y. 112 bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Sakarya'da devrilen traktörün altında kalan muhtar öldü
06 Şubat 2021 20:12
|Aydın'da otomobil, otoyol gişesine çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
06 Şubat 2021 17:49
|45 evden 5 milyon liralık hırsızlık yapan 13 şüpheli yakalandı
06 Şubat 2021 15:34
|Şanlıurfa'da, Orta Çağ'dan kalma piton derisi ele geçirildi
06 Şubat 2021 15:27
|Edirne'de bir evde çıkan yangında yatalak yaşlı adam hayatını kaybetti
06 Şubat 2021 14:09
|Niğde'de refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi
06 Şubat 2021 14:05
|Silahla yaralama olayının şüphelisi, iki yıl önceki cinayeti itiraf etti
06 Şubat 2021 13:34
|Yabancıların kişilere sahte evraklarla ikamet izni aldıran 3 kişi yakalandı
06 Şubat 2021 13:02
|TESK, zam yapılan köprü ve otoyol ücretleri için indirim talep etti
06 Şubat 2021 12:31
|Kahta'da aile katliamına 6 gözaltı
06 Şubat 2021 11:40