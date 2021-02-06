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Fenerbahçe'nin serisini Galatasaray sonlandırdı

Süper Lig'in 24. haftasındaki derbi karşılaşmasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 yendi.
 06 Şubat 2021 21:02
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Fenerbahçe'nin serisini Galatasaray sonlandırdı

Süper Lig'in 24. haftasındaki derbide konuk ettiği Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, 9 maç aradan sonra yenilgi yaşadı.

Ülker Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı orta saha mücadelesiyle geçti. İki takım da cılız ataklardan sonuç alamayınca soyunma odasına 0-0 eşitlikle girildi.

Müsabakanın ikinci yarısına iyi başlayan Galatasaray, 55. dakikada Mustafa Muhammed'in golüyle öne geçti. Kalan bölümde Fenerbahçe skor üretemedi ve Galatasaray sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Karşılaşma öncesi ligde 9 maçtır kaybetmeyen sarı-lacivertliler, bu mağlubiyetle serisini de yitirdi.

Bu sonucun ardından müsabaka öncesi rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş'ın 3'er puan önünde olan Fenerbahçe, liderliği Galatasaray'a bıraktı.

- Yine derbi galibiyeti yaşayamadı

Fenerbahçe, ligde bu sezon derbi galibiyeti yaşayamadı.

Galatasaray mücadelesi öncesinde ligin ilk yarısında 2 derbiye çıkan Fenerbahçe, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşamıştı.

Sarı-lacivertliler, bu sezon sahasında hem Beşiktaş'a hem de Galatasaray'a mağlup olurken, deplasmanda Galatasaray ile berabere kalmıştı.

- Ozan'ın golü VAR'dan döndü

Fenerbahçe'nin Ozan Tufan ile bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Müsabakanın 75. dakikasında Mesut Özil'in kullandığı duran topa iyi yükselen Ozan Tufan'ın kafasında top ağlarla buluştu.

Hakem Cüneyt Çakır'ın gol olarak değerlendirdiği pozisyon, daha sonra VAR'da incelendi ve ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

- Mesut derbi heyecanını yaşadı

Fenerbahçe'nin flaş transferi Mesut Özil, Galatasaray müsabakasında forma giyerek derbi heyecanı yaşadı.

Mesut, müsabakanın 63. dakikasında Mert Hakan Yandaş'ın yerine oyuna dahil oldu.

Tecrübeli oyuncu, oyunda kaldığı bölümde son oynadığı Atakaş Hatayspor müsabakasına göre daha hazır bir görüntü sergiledi.
Anadolu Ajansı
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