Dışişleri Personel Genel Müdürlüğüne atama
Dışişleri Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, bugünkü Resmi Gazetede yayımlanan CBK ile Personel Genel Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü olmak üzere ikiye bölünmüş, Yönetim Hizmetleri Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarının görevlerine son verilmişti. Bugünkü mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan atama kararıyla, görevi sona eren isimlerden Bekir Gezer yeniden Personel Genel Müdürlüğüne atandı.
|06 Şubat 2021 21:08
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Dışişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne yapılan atamaya ilişkin karar Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Dışişleri Bakanlığında açık bulunan Personel Genel Müdürlüğüne Bekir Gezer atandı.
Söz konusu atama, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldı.
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