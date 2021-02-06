1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Valilik'ten köpeğe işkence görüntülerine ilişkin açıklama

Zonguldak Valiliği, sosyal medyada yer alan köpeğe işkence görüntüleriyle ilgili, emniyet ve jandarma ekiplerince yapılan detaylı araştırmada Zonguldak'ta böyle bir şahsın tespit edilemediğini, araştırmaların devam ettiğini açıkladı.
 06 Şubat 2021 21:29
+Aa- Yazdır
Valilik'ten köpeğe işkence görüntülerine ilişkin açıklama

Zonguldak Valiliği, sosyal medyada yer alan köpeğe işkence görüntüleriyle ilgili, emniyet ve jandarma ekiplerince yapılan detaylı araştırmada Zonguldak'ta böyle bir şahsın tespit edilemediğini, araştırmaların devam ettiğini açıkladı.

Sosyal medyada paylaşılan bir şahsın ağaca bağladığı köpeği dakikalarca döverek öldürdüğüne dair görüntülerin Zonguldak'ta çekildiği iddiasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il genelinde çalışma başlattı.

Zonguldak Valiliği, büyük tepki çeken görüntülere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "5-6 Şubat tarihlerinde Zonguldak'ta kimliği belirsiz bir kişinin ağaca bağlı köpeği, elindeki sopayla vurarak vahşice öldürdüğüne' ilişkin sosyal medya hesaplarında yayınlanan ve büyük tepki uyandıran video ve haber ile ilgili olarak; il emniyet ve jandarma ekiplerince yapılan detaylı araştırmada ilimizde böyle bir şahıs şu ana kadar tespit edilememiştir. Kolluk kuvvetlerimizce araştırmaya halen devam edilmektedir" denildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Erdoğan, 'Rabia' işareti yapmayı unutan milletvekilini uyardı
06 Şubat 2021 22:41		 İstanbul İl Sağlık Müdürü: Vaka sayımız yükselme trendinde
06 Şubat 2021 21:35
Erdoğan: Makamlar, davamıza hizmet için vasıtadan ibarettir
06 Şubat 2021 20:14		 Bakan Yardımcısı Özer'den 'siber güvenlik' lisesine ziyaret
06 Şubat 2021 20:09
Selzede vatandaştan Tunç Soyer'e: Neredesiniz kaç gündür
06 Şubat 2021 19:06		 Vaka sayısı yükselirken, hasta ve vefat sayısı düşüyor
06 Şubat 2021 19:02
Kılıçdaroğlu'na esnaf tepkisi: 35 yıldır bu şehri yönetiyorsunuz
06 Şubat 2021 19:01		 İzmir Valiliği'nden yalanlama: 'Çıplak arama' yapılmadı
06 Şubat 2021 17:37
'Erdoğan'ın yanındayız' paylaşımına 2,5 milyon destek verildi
06 Şubat 2021 16:39		 Türk askeri, Libyalı askerlere 'kurbağa adam' eğitimi verdi
06 Şubat 2021 16:13
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:57 - Covid-19'a yakalanan 60 yıllık evli çift 4 gün arayla vefat etti22:54 - Yanık tedavisinde dünyada bir ilk: Türkiye'de uygulanıyor22:53 - Eriğin fiyatı altınla yarışıyor22:41 - Erdoğan, 'Rabia' işareti yapmayı unutan milletvekilini uyardı22:27 - Minik Sena'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi dolu mektup22:17 - Almanya'da polis 17 yaşındaki Türk kızını ve babasını hastanelik etti
22:02 - CHP'li Başkana Hazreti Muhammed'e hakaretten ceza21:40 - Eskişehirspor kendi kripto parasını çıkarıyor21:37 - Sahte emlakçılardan 1 milyon liralık dolandırıcılık21:35 - İstanbul İl Sağlık Müdürü: Vaka sayımız yükselme trendinde21:30 - İki Bakanlıktaki sözleşmeli öğretmenler için düzenleme yapıldı21:29 - Valilik'ten köpeğe işkence görüntülerine ilişkin açıklama
21:28 - Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı21:22 - SBÜ, Suriye Çobanbey'de tıp fakültesi ile yüksekokul kuracak21:08 - Dışişleri Personel Genel Müdürlüğüne atama21:02 - Fenerbahçe'nin serisini Galatasaray sonlandırdı20:54 - Kızına şiddet uygulayan kadın tutuklandı
20:33 - Çin, Sinovac aşısının yaygın kullanımına onay verdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Twitter'ın, Bakan Soylu'nun "4 LGBT sapkını" ifadesini içeren paylaşımını sansürlemesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Son değişiklikleriyle, 4/B'li Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar
Sözleşmeli kamu personelinin yıllık izinleri devredilebilecek
İkinci kez baba olan Alişan isyan etti: Yazıklar olsun!
Cumhurbaşkanı Erdoğan 11 üniversiteye rektör atadı
Türkiye'de bir banka daha kuruldu
CBK ile 7 Bakanlığın teşkilatında değişiklikler yapıldı
26 yeni fakülte ve enstitü kuruldu
Emniyetin 2021 yılı atama takvimi belli oldu
'Öğretmen atama sayısı için elimizden geleni yapıyoruz'
Dolar düşüyor, fiyatlar neden inmiyor?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
fikret orman 1
bozkırın tezenesi 1
cengiz Han'ın ölümü 4
matmata 2
hüner coşkuner 4
Hz.Muhammed 2
sözlük yazarlarından ileride cumhurbaşkanı çıkması 3
brokoli 4
Mahalle ağzıyla yazan yazarlar 7
altın 3
SON İLANLAR
Yalova Yebeltaş Geçici 1 İşçi Alacak
Trabzon Yomra Belediyesi 4 İşçi Alacak
Muğla Ula Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Kütahya Belde Mühendislik İnşaat 30 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 6 İşçi Alacak
Kayseri Sarız SYDV 2 İşçi Alacak
İzmir İzelman 2 İşçi Alacak
Çorum İskilip Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam