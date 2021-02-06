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İki Bakanlıktaki sözleşmeli öğretmenler için düzenleme yapıldı

6 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararına göre Adalet Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görev yapan sözleşmeli öğretmenlere ek ders ücreti ve öğretim yılına hazırlık ödeneği verilecek.
 06 Şubat 2021 21:30
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İki Bakanlıktaki sözleşmeli öğretmenler için düzenleme yapıldı

6 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararıyla "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"da düzenleme yapıldı. Yapılan düzenlemelerden, sözleşmeli personelin izinlerinin devrine dair açıklamaya şu haberde yer vermiştik. Tıklayınız.

Esaslarda yapılan bir değişiklik de Adalet Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görev yapan sözleşmeli öğretmenlere ilişkindir. Düzenleme gereğince bu iki bakanlıktaki sözleşmeli öğretmenlere ek ders ücreti ve öğretim yılına hazırlık ödeneği verilecek.

Esaslardaki düzenlemenin tam metni için tıklayınız.
Memurlar.Net
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