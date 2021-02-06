İstanbul İl Sağlık Müdürü: Vaka sayımız yükselme trendinde
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, kentte pozitif koronavirüs vaka sayısının son hafta yükselme eğiliminde olduğunu belirterek vatandaşlara uyarılarda bulundu.
|06 Şubat 2021 21:35
|+Aa- Yazdır
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Aman dikkat" denilerek vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.
Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun konuyla ilgili açıklaması şu şekilde: ''Salgın kontrol altında ama bitmedi. Düşme eğiliminde olan pozitif vaka sayımız son hafta yükselme trendinde aman dikkat! Temizlik, mesafe ve maske kurallarına uyalım. Sıramız geldiğinde aşımızı yaptıralım.''
Salgın kontrol altında ama BİTMEDİ, Düşme eğiliminde olan pozitif vaka sayımız son hafta yükselme trendindeProf. Dr. Kemal Memişoğlu (@drmemisoglu) February 6, 2021
Aman DİKKAT ! Temizlik, mesafe ve maske kurallarına uyalım.Sıramız geldiğinde aşımızı yaptıralım !
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Erdoğan, 'Rabia' işareti yapmayı unutan milletvekilini uyardı
06 Şubat 2021 22:41
|Valilik'ten köpeğe işkence görüntülerine ilişkin açıklama
06 Şubat 2021 21:29
|Erdoğan: Makamlar, davamıza hizmet için vasıtadan ibarettir
06 Şubat 2021 20:14
|Bakan Yardımcısı Özer'den 'siber güvenlik' lisesine ziyaret
06 Şubat 2021 20:09
|Selzede vatandaştan Tunç Soyer'e: Neredesiniz kaç gündür
06 Şubat 2021 19:06
|Vaka sayısı yükselirken, hasta ve vefat sayısı düşüyor
06 Şubat 2021 19:02
|Kılıçdaroğlu'na esnaf tepkisi: 35 yıldır bu şehri yönetiyorsunuz
06 Şubat 2021 19:01
|İzmir Valiliği'nden yalanlama: 'Çıplak arama' yapılmadı
06 Şubat 2021 17:37
|'Erdoğan'ın yanındayız' paylaşımına 2,5 milyon destek verildi
06 Şubat 2021 16:39
|Türk askeri, Libyalı askerlere 'kurbağa adam' eğitimi verdi
06 Şubat 2021 16:13