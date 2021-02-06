İstanbul İl Sağlık Müdürü: Vaka sayımız yükselme trendinde

HASTA VE VEFAT EDEN SAYISI DÜNE GÖRE AZALDI Türkiye'de son 24 saatte 142 bin 538 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 901 kişinin testi pozitif çıktı, 110 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1423 oldu, 8 bin 217 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 404 bin 416'ya yükseldi.