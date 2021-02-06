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İstanbul İl Sağlık Müdürü: Vaka sayımız yükselme trendinde

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, kentte pozitif koronavirüs vaka sayısının son hafta yükselme eğiliminde olduğunu belirterek vatandaşlara uyarılarda bulundu.
 06 Şubat 2021 21:35
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İstanbul İl Sağlık Müdürü: Vaka sayımız yükselme trendinde

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "

Aman dikkat" denilerek vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun konuyla ilgili açıklaması şu şekilde: ''Salgın kontrol altında ama bitmedi. Düşme eğiliminde olan pozitif vaka sayımız son hafta yükselme trendinde aman dikkat! Temizlik, mesafe ve maske kurallarına uyalım. Sıramız geldiğinde aşımızı yaptıralım.''
Memurlar.Net
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