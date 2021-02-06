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Eskişehirspor kendi kripto parasını çıkarıyor

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da Altay maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Akgören, "Sanal para teknolojisinden yararlanmak adına EsEs Token önümüzdeki hafta hayata geçirilecek" dedi.
 06 Şubat 2021 21:40
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Eskişehirspor kendi kripto parasını çıkarıyor

Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında Eskişehirspor Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Akgören bazı açıklamalarda bulundu. Akgören, kulübün transfer tahtasını açamaması ve çözülen dosyaların yanı sıra Beşiktaş'a transfer olan Bilal Ceylan hakkında da konuştu. Toplantıda Eskişehirspor'a maddi destek sağlamak amacıyla EsEs Token isimli sanal parayı hayata geçireceklerini açıkladı. İlgili kuruluşlarla prensipte anlaşmanın sağlandığını açıklayan Akgören, "Sanal para teknolojisinden yararlanmak adına EsEs Token önümüzdeki hafta hayata geçirilecek. Bunu şu ana kadar Türkiye'de 4 tane kulüp bunu hayata geçirdi ve ciddi bir gelir elde etti. Biz de sanal parayı hayata geçiren 5'inci kulüp olacağız. Bununla ilgili tüm ayrıntıları önümüzdeki hafta açıklayacağız. Eğer bu projeleri hayata geçirirsek Eskişehirspor'un kurtuluşu 35 seneyi bulmayacak, çok kısa bir süre içinde gerçekleşecek" diye konuştu.

"Bilal Ceylan'dan gelen 3 milyon 300 bin lirayla 14 milyon liralık borç ödedik"

Beşiktaş'a 3 milyon 300 bin lira bonservis bedeliyle transfer olan Bilal Ceylan'ın Eskişehirspor'un borçlarını ödemek için büyük bir gelir sağladığını kaydeden Mustafa Akgören, "Bir transfer döneminden geçtik. Bu dönem camia için kulübümüzün geleceği adına yapılmış en önemli icraatın olduğu dönemdi. Bu transfer döneminde Bilal Ceylan kardeşimizi Beşiktaş'a gönderdik. Bu transfer sürecini en iyi şekilde yönettiğimize inanıyoruz. Bilal'den gelen 3 milyon 300 bin lirayla biz 14 milyon liraya yakın borç ödedik. Aslında Bilal'i 14 milyon liraya satmış olduk. Bilal Ceylan'ı 3 milyon 300 bin liraya Beşiktaş'a transfer ettik. Böyle bir dönemde Beşiktaş kulübüne de bizlere göstermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Bilal Ceylan kardeşimizi de Avrupa'da ve milli takımda göreceğimiz günleri bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Düşmekte olduğumuz bu lige geri dönmeyi planlıyoruz"

Kulübün yaşadığı puan kayıpları ve matematiksel olarak ligde kalmasının çok zor olduğunu aktaran Akgören, "Bütün camiamıza şu müjdeyi verebilirim: 'Eskişehirspor'umuz için yolun sonu karanlık değil. Biz şu anki karanlık tünelden çıkacağız ve Eskişehirspor'u temizleyeceğiz. Öyle bir takım oluşturacağız ki bütün şehrin arkasından geleceği bir takımın temellerini atmayı planlıyoruz. Mevcut puan tablosunda bu sene ligde kalma umutlarımızı çok aza indirdik. Bu seneyi elimizden geldiği kadar dosyaların kapatılmasına harcayacağız. Önümüzdeki sezon için transfer tahtasını açmayı ve düşmekte olduğumuz bu lige geri dönmeyi planlıyoruz" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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