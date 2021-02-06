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CHP'li Başkana Hazreti Muhammed'e hakaretten ceza

İzmir'in Kemalpaşa İlçe Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e hakaretten 7,5 ay hapis cezasına çarptırıldı.
 06 Şubat 2021 22:02
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CHP'li Başkana Hazreti Muhammed'e hakaretten ceza

İzmir'in Kemalpaşa İlçe Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e hakaretten 7,5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sosyal medya hesabından Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e (SAV) hakaret içerikli paylaşım yaptığı suçlamasıyla, CHP'li Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı hakkında açılan dava sonuçlandı. Karakayalı, hakkında açılan davada 7,5 ay hapis ceza alırken, hükmün açıklanmasının ileri bir tarihe bırakıldığı öğrenildi. Öte yandan Karakayalı'nın birkaç olaydan dolayı devam eden davalarının daha olduğu öğrenildi.

Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, kendisine ait sosyal medya hesabı üzerinden "Biz pilavı eliyle yiyen, deve sidiği içen, kadın aşağılayan Arab'ın ümmeti değiliz" yazılı bir paylaşımda bulunmuştu.

Hz Muhammed'e hakaret içerikli paylaşım üzerine, hem takipçileri hem de diğer sosyal medya kullanıcıları Karakayalı'ya yoğun tepki göstermişti. Tepkiler üzerine Karakayalı hakkında İlçe Kaymakamlığı tarafından dava açılmıştı.
İhlas Haber Ajansı
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