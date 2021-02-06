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Erdoğan, 'Rabia' işareti yapmayı unutan milletvekilini uyardı

Canlı bağlantı ile Tohma Köprüsü'nün açılışına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Rabia' işareti yapmayı unutan Malatya Milletvekili Ahmet Çakır'ı "Rabiamızı unutma Ahmet" diyerek uyardı. Öte yandan Cumhurbaşkanı'nın her konuşmasında mutlaka yaptığı bu işarete olan hassasiyeti herkesçe biliniyor.
 06 Şubat 2021 22:41
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'daki Tohma Köprüsü'nün açılış törenine canlı bağlantıyla katıldı. Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı, devamında tören alanında bulunan yetkilileri her etkinlikte, törende olduğu gibi tek tek 'Rabia' işareti yaparak selamladı.

"RABİAMIZI UNUTMA"

Sıra AK Parti Milletvekili Ahmet Çakır'a geldiğinde ise Cumhurbaşkanı'ndan bir uyarı geldi. Erdoğan, kendisini el sallayarak selamlayan Çakır'a "Rabiamızı unutma Ahmet" diyerek seslendi. Bu uyarıdan sonra milletvekilinin 'Rabia' işareti yaptığı görüldü.

HER KONUŞMASINDA MUTLAKA KULLANIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konudaki hassasiyeti herkes tarafından biliniyor. Her seferinde 'Rabia'nın "Tek Millet, Tek Devlet, Tek Vatan ve Tek Bayrak" anlamına geldiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm konuşmalarında bu işaret ve sloganı mutlaka kullanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Eski haliyle ihtiyaca cevap veremeyen köprü nedeniyle 517 metrelik köprüyü şehrimize kazandırdık. Bölgede ticaretin ve turizm gelişmesine katkı sağlayacağına inanıyorum. Bu eserde emeği geçenleri tebrik ediyorum.

"18 YILDA TÜRKİYE'NİN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRDİK"

Türkiye kalkınma mücadelesindeki gecikmişliğin bedelini geri kalmışlık, fakirlik olarak ödemiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarındaki kalkınma daha sonra akamete uğramıştır. Sanayi hamleleri birer birer kesilmiştir. Menderes'in başlattığı kalkınma harekatı darbe ile kesilmiştir. Özal yeni bir kalkınma başlatmıştır. Bu kalkınma ile ülkemiz siyasi kaosa sokularak yarım bırakılmıştır. Şehirlerimizin tamamını kısa sürede adeta şantiyeye çevirdik. 18 yılda Türkiye'nin çehresini değiştirdik. Hedeflerimizi sürekli büyüttük. Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek için daha büyük projeler yöneldik.

"REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRIYORUZ"

Türkiye salgın sürecinden en az kayıpla çıkması ve hedef büyütmesinde böyle bir plan vardır. G20 ülkeleri arasında 2020'yi pozitif büyümeyle kapatacak iki ülkeden biri Türkiye'dir. Sanayi üretimimiz rekor üstüne rekor kırıyor. Yeni üretim alanlarını özellikle genişletiyoruz. Ulaşımdan sulamaya kadar tüm alanlardaki yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.

"BÜYÜMEMİZİ İSTEMEYEN KİM VARSA BU PROJELERE SALDIRDI"

İnşası süren yatırımlarımızı yakından izliyor, aksaklıkların eksikliklerin telafisini sağlıyoruz. Biz bunları yaparken birileri ne diyor? Milletin karşısına çıkıp "İktidara gelirsek tüm projeleri durduracağız" diyorlar. Gezi olaylarında da karşımıza çıkıp tüm büyük projelerin durdurulması istenmişti. Ülkemize yönelik sinsi hesaplar içinde olan uluslararası spekülatörlerden terör örgütlerinden benzer gayeler çıktığını gördük. Türkiye'nin büyümesini ve güçlenmesini istemeyen kim varsa bu projelere saldırdı.

"KARŞIMIZDA HASTALIKLI BİR ZİHNİYET VAR"

Ülkenin iktidarına talip olanların nasıl bir ruh halini yansıttığını işin erbabına bırakıyoruz. Bu zihniyet eline fırsat geçse bu köprüyü durduracaktı. Büyük Marmara Yolu ağımızın en önemli noktası olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün inşası hızla devam ediyor. Yusufeli Barajı'nın beton işleri bitmek üzere. Yüzlerce binlerce proje varken işleri oldukça zor demektir. Karşımızda işte böyle hastalıklı bir zihniyet var. Ülkemizin geri kalmışlığının sebebi bu zihniyetin eline kalmış olmasıdır. Şimdi gözünü uzaya diken, yüksek teknolojiye diken bir Türkiye var.

Ticaretimiz salgına rağmen sınırlı alanlar dışında işleyişini sürdürdü. Bu örnekleri aziz milletim savunma sanayimizden ihracatımıza kadar her alana teşmil etmek mümkündür. Milletimiz kazanımlarına gözünü dikenlere fırsat vermemiştir. Büyük ve güçlü Türkiye'nin önünde durabilecek bir güç tanımıyoruz."
Memurlar.Net
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