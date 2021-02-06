Covid-19'a yakalanan 60 yıllık evli çift 4 gün arayla vefat etti
Sivas'ın Altınyayla ilçesinde Covid-19'a yakalanan 60 yıllık evli Yıldırım çifti 4 gün arayla vefat etti.
|06 Şubat 2021 22:57
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Sivas'ın Altınyayla ilçesinde Covid-19'a yakalanan 60 yıllık evli Yıldırım çifti 4 gün arayla vefat etti.
Edinilen bilgiye göre Sivas'ın Altınyayla ilçesi Kale Mahallesinde ikamet eden 81 yaşındaki Mehmet Yıldırım ve 60 yıllık eşi Döndü Yıldırım Covid-19'a yakalandı. Durumu ağırlaşan Mehmet Yıldırım 4 gün önce hayatını kaybetti. Eşi Döndü Yıldırım'da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti. Yıldırım çiftinin 4 gün arayla gerçekleşen vefatları yakınlarını ve sevenlerini üzüntüye boğdu.
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