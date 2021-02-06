3 bin liralık borç 190 bin TL oldu
|06 Şubat 2021 23:10
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Yıllar önce aldığı borç adeta kabusu oldu. Maaşına haciz geldi, borcunun kat be katını ödedi ama tefecilerden yakasını kurtaramadı.
Ali Ekber Topaç, 2009 yılında bir tefeciden 3 bin lira borç aldı. Aldığı o borç Topaç'ın hayatını kararttı. Yıllarca o borcu ödeyen Topaç, borç tam bitti derken yeni bir kötü sürprizle karşı karşıya kaldı. İcra dairesinden 199 bin lira borç çıkarıldı. CNN TÜRK'e konuşan Ali Ekber Topaç, "Çok büyük sıkıntılar yaşadım, ailemle sıkıntılar yaşadım. Senedin üzerine 90 bin lira yazılarak, Anadolu Cumhuriyet Dairesi'nde işleme kondu. Maaşımın dörtte biri ve ek ödemeler kesildi. Tutar 190'a yaklaştı. Şu anda icra dairesinde 70 bin TL daha ödemem var. Bu işi meslek haline getirmiştir tefeci Mehmet Rasim Demirkıran. Korkunç bir haksız kazanç elde etmiştir. Artık adaletin yerini bulmasını istiyorum" dedi.
Topaç'ın borç aldığı tefeci Sülün Mehmet lakaplı Mehmet Rasim Demirkıran'ın birçok sabıka kaydı bulunuyor. Sülün Mehmet daha önce de benzer suçlardan yargılandı ve ceza aldı.
Mücahit Topçu-Caner Emre Kınacı
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