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Otobüste kıyafetinden dolayı çarşaflı kadını darbeden kişi tutuklandı

İzmir'in Menemen ilçesinde belediye otobüsünde çarşaflı kadını kıyafetinden dolayı darbeden kişi tutuklandı.
 07 Şubat 2021 06:15
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Otobüste kıyafetinden dolayı çarşaflı kadını darbeden kişi tutuklandı

İzmir'in Menemen ilçesinde belediye otobüsünde çarşaflı kadını kıyafetinden dolayı darbeden kişi tutuklandı.

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, belediye otobüsünde E.Ç. (55), çarşaflı K.Ö'yü (47) "Burası Türkiye Cumhuriyeti, burada bu şekilde giyinemezsin." diyerek, tekme, tokat ve yumruk atarak yaraladı.

Kadının şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, E.Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ç, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve alenen aşağılama" suçundan tutuklandı.
Anadolu Ajansı
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