1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kadıköy'deki Boğaziçi eylemlerinde gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı

Kadıköy'de Boğaziçi Üniversitesi'ne Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasını protesto etmek için düzenlenen yasa dışı eylemlerde gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
 07 Şubat 2021 06:40
+Aa- Yazdır
Kadıköy'deki Boğaziçi eylemlerinde gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı

Kadıköy'de Boğaziçi Üniversitesi'ne Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasını protesto etmek için düzenlenen yasa dışı eylemlerde gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Boğaziçi Üniversitesi'ne Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasının ardından Kadıköy'de 2 Şubat'ta yapılan izinsiz eylemler sırasında 6 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıktaki işlemleri tamamlanan 6 şüpheliden 5'i tutuklama talebiyle, 1 şüpheli ise adli kontrol istemiyle mahkemeye sevk edildi. Şüpheliler mahkeme sorgularında, polislere yönelik bir eylemde bulunmadıklarını, polis aracına zarar vermediklerini söyleyerek suçlamaları kabul etmediklerini belirtti.

4 tutuklama, 2 adli kontrol

Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ndeki ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler N.E., A.K., M.C.D., ve Ö.Ş., "görevi yaptırmamak için direnme", "toplantı ve yürüyüşlere silah ve benzeri aletler taşıyarak veya kendilerini tanınmayacak hale getirerek katılma", "kamu malına zarar verme", "terör örgütü propagandası yapma", "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" gibi suçlardan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hakimlik, şüpheliler Y.E.K. ve R.A. hakkında ise "konutunu terk etmeme" ve "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol hükümleri uyguladı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
100 yıllık ağacı kesip kaçtılar
07 Şubat 2021 09:05		 Boğaziçi eylemlerinde 'provokatörler' devrede: Bunlar polis öldürün
07 Şubat 2021 07:20
Yolcu dolu otobüs TEM'de kontrolden çıkıp viyadükte asılı kaldı
07 Şubat 2021 06:24		 Otobüste kıyafetinden dolayı çarşaflı kadını darbeden kişi tutuklandı
07 Şubat 2021 06:15
Sahte emlakçılardan 1 milyon liralık dolandırıcılık
06 Şubat 2021 21:37		 Trafik polisleri kaza yaptı: 1 polis memuru yaralı
06 Şubat 2021 20:23
Sakarya'da devrilen traktörün altında kalan muhtar öldü
06 Şubat 2021 20:12		 Aydın'da otomobil, otoyol gişesine çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
06 Şubat 2021 17:49
45 evden 5 milyon liralık hırsızlık yapan 13 şüpheli yakalandı
06 Şubat 2021 15:34		 Şanlıurfa'da, Orta Çağ'dan kalma piton derisi ele geçirildi
06 Şubat 2021 15:27
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:43 - TOBB'dan gıda fiyatlarını düşürecek 5 öneri09:30 - ÖSYM'den sınav ücretlerine zam09:17 - Mardin'de operasyon! 9 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi09:05 - 100 yıllık ağacı kesip kaçtılar08:51 - Parlak beyinler evine dönüyor08:40 - Haçlı seferinden ilham aldılar! Fransa, Suriye'de lejyon taburu kurdu
08:27 - FETÖ'ye ilk tokat 7 Şubat'ta atıldı08:18 - MEB okullara bildirdi: Öğrencilerde okula dönüş heyecanı08:10 - Bu görüntüler Türkiye'yi üzmüştü! Çöplükten saraya08:00 - Hayat ne zaman normale dönecek?07:51 - Endamları yetiyor! Çevik kuvvetin 1.80'lik heybetli atları07:44 - Trakya'da kırmızı alarm! Etkili yağışlar sonrası 'zehir' taştı
07:35 - Aşıda 2. doz ve 2. parti haftası07:27 - Pandemi dönemi gençliği vurdu07:20 - Boğaziçi eylemlerinde 'provokatörler' devrede: Bunlar polis öldürün07:14 - Uzmanlardan uyarı: Antikor değil, tedbir koruyor07:05 - Tüketim düştü...Soğanlar depoda çürümeye terk edildi
06:56 - Sıcaklıklar artıyor! Meteorolojiden bu bölgelere 'çığ' uyarısı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Twitter'ın, Bakan Soylu'nun "4 LGBT sapkını" ifadesini içeren paylaşımını sansürlemesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Disiplin cezası sonrası yer değişikliğine yürütme durdurma kararı!
MEB okullara bildirdi: Öğrencilerde okula dönüş heyecanı
Bu görüntüler Türkiye'yi üzmüştü! Çöplükten saraya
Aşıda 2. doz ve 2. parti haftası
Hayat ne zaman normale dönecek?
Boğaziçi eylemlerinde 'provokatörler' devrede: Bunlar polis öldürün
Yargı reformu ya da yargının kestiği parmağın acısı nasıl sona erecek?
Menderesleri ile meşhur Perşembe yaylası
FETÖ'ye ilk tokat 7 Şubat'ta atıldı
Tüketim düştü...Soğanlar depoda çürümeye terk edildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
zaytung 2
Teknoloji şirketlerinin ülkelerden daha güçlü olması 2
Hediye alma,menfaat sağlama yasağı 2
deprem şamandıraları 1
uçurtma avcısı 1
Ölüm acısı 1
sosyal medya adaleti 2
tohumlar fidana 1
aşk 4
cengiz Han'ın ölümü 2
SON İLANLAR
Yalova Yebeltaş Geçici 1 İşçi Alacak
Trabzon Yomra Belediyesi 4 İşçi Alacak
Muğla Ula Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Kütahya Belde Mühendislik İnşaat 30 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 6 İşçi Alacak
Kayseri Sarız SYDV 2 İşçi Alacak
İzmir İzelman 2 İşçi Alacak
Çorum İskilip Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam