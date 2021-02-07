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Tüketim düştü...Soğanlar depoda çürümeye terk edildi

Geçen yıllarda kilosu 10 liraya kadar yükselen kuru soğan bu yıl, maliyetinin altında olmasına rağmen 70 kuruştan alıcı bulamıyor.
 07 Şubat 2021 07:05
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Tüketim düştü...Soğanlar depoda çürümeye terk edildi

Türkiye'nin soğan ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Polatlı'da soğanlar depolarda çürüyor. Şuan Polatlı'daki depolarda 160 bin ton kuru soğan bulunduğunu belirten Polatlı Ziraat Odası Başkanı Zekai Köseoğlu, "Türkiye ortalaması dekar başına 3 ton, toplam üretim ise 2 milyon 200 bin ton civarında hesaplanıyor. Bu sene Polatlı'da üretilen kuru soğan ise 300 bin ton. Soğanlar depolarda çürüyor. Ortalama fire yüzde 10. Bu da depolardaki soğanın bin 600 tonunun fireye gittiği anlamına geliyor" dedi.

Soğanın maliyetiyle ilgili de konuşan Köseoğlu, "Çiftçimiz dekar başına 4 ton verim alırsa 90 kuruş, 3 ton verim alırsa bir liranın üzerinde maliyeti var. Ortalama bir lira maliyeti oluyor. Şu anda kuru soğanın fiyatı ise 70-80 kuruş. Lokanta ve restoranların kapatılmasıyla soğan tüketimi yarı yarıya düştü. İhracata yönelik pazar bulunması veya lokanta ve restoranların açılması lazım" ifadelerini kullandı.

KURU SOĞANDA ANKARA LİDER

Türkiye'de kuru soğan 138 bin dekar alan (yüzde 23) ile en çok Ankara'da ekiliyor. Ankara'yı Amasya, Çorum, Adana ve Eskişehir takip ediyor. Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) 2019 yılı verilerine göre Türkiye, dünya kuru soğan ekim alanında 12'nci, üretimde ise 5'inci sırada yer alıyor. Ayrıca kuru soğanda ihracatçı konumda bulunan Türkiye; ihracatın çoğunu Hindistan, Irak ve Birleşik Arap Emirliklerine gerçekleştiriyor.

Cevdet Fırat Aydoğmuş
Türkiye
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