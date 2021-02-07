Boğaziçi eylemlerinde 'provokatörler' devrede: Bunlar polis öldürün

Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atanmasını protesto bahanesiyle Kadıköy'de toplanan provokatörlerin darp ettiği iki genç, o anları Yeni Şafak'a anlattı. Sözde eylem için toplanan fakat amaçları vandallık olan grubun saldırısına uğrayan Turhan Berkan Güney ve Mehmet Can Akyil, eylemcilerin önce polise saldırdığını söyledi. 22 yaşlarındaki Güney ve Akyil, 2 Şubat akşamı alışveriş dönüşü tramvay yolunun karşısında taksi beklerken, provokatörlerin polisle itiş-kakışı esnasında yaşlı bir kadının kalabalığın arasında kaldığını görmüş.

Gözü dönmüş grup, kadını oradan çıkarmak için kalabalığa yönelen gençleri linç etmeye kalkmış. Provokatörler polise saldırdığı esnada yaşlı kadının "Oğlum kavga etmeyin" dediğini, grup içinden birinin ise kadına vurduğunu anlatan Güney ve Akyil, yaşlı kadını oradan çıkarmış. Gruptakilerin "Koşun bunlar sivil polis" diye bağırdığını anlatan iki genç, kalabalığın kendilerine saldırdığını, ağır küfür ve hakaretler eşliğinde "Öldürün bunları" diyerek acımasızca darp ettiklerini söyledi.

ALNINA 15 DİKİŞ ATILDI

Saldırı esnasında alnından yaralanan Turhan Berkan Güney, "Bizi sivil polis zannedip 15-20 kişi saldırmaya başladı. 'Bunlar polis, saldırın bunlara, öldürün bunları' dediler. Bize çok ağır küfürler ettiler. Alkol şişeleriyle saldırdılar. Şişelerle kafamıza vurmaya çalıştılar. Alnım yarıldı. 15 dikiş atıldı. Zaten çoğu alkollüydü. Allah polisimizden razı olsun. Polis olmasa biz orada ölürdük. Bizi öldürürlerdi" dedi.

"Polisimiz olmasa belki de bizi öldürmüşlerdi"

Mehmet Can Akyil ise şunları anlattı: "Yaşlı kadını itip kakıyorlardı. Biz onu kalabalığın arasından alırken, arkadan biri 'Bunlar sivil polis, saldırın, öldürün bunları' diye bağırdı. Üzerimize gelip saldırdılar. Polis korudu bizi, Allah razı olsun. Polisimiz olmasa belki de bizi öldürmüşlerdi. Yere düştüm, tekmelediler. Sırtımda morluklar var. Karakolda hiçbiri konuşmamış. Zaten hepsinin özel avukatı vardı. Her biri için ayrı avukat vardı. Çoğunun öğrenci olmadığını da öğrendik zaten. Orada 900 lira param da kayboldu. Biriktirdiğim ve babaannemin verdiği paraydı."

'Polis dövdü' yalanı

Sosyal medyada terör estiren provokatörler, alnı yarılan ve polisin kurtardığı Turhan Berkan Güney'in yüzü kanlı fotoğrafını paylaşıp, "Polis bir Boğaziçi eylemcisini darp etti" diye yalan bilgiler paylaşmıştı.

Şahin Şen