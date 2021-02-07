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Pandemi dönemi gençliği vurdu

BM Nüfus Fonu desteğiyle gerçekleştirilen "Kovid-19 Pandemisi Sürecinde Gençlerin İyilik Hali Araştırması"na göre "Uzaktan eğitimle öğrenemediklerini" söyleyen gençlerin pandemi döneminde maruz kaldıkları sanal şiddet de flört şiddeti de yükseldi
 07 Şubat 2021 07:27
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Pandemi dönemi gençliği vurdu

Koronavirüs pandemisinin gençler üzerindeki etkilerini araştırmak için Y-PEER Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye'nin (UNFPA) desteğiyle gerçekleştirdiği "Kovid-19 Pandemisi Sürecinde Gençlerin İyilik Hali Araştırması" sonuçları açıklandı. Sonuçlara göre gençler hem aileleri hem de kendi gelecekleri için endişeli. "Uzaktan eğitimle öğrenemediklerini" söyleyen gençlerin pandemi döneminde maruz kaldıkları sanal şiddet de flört şiddeti de yükseldi.

Tüm dünyada olduğu gibi pandemi süreci Türkiye'de de 18-30 yaş arasındaki yaklaşık 13 milyon genci olumsuz etkilerken özellikle istihdam ve eğitim alanında zorunlu değişimlere neden oldu.

Evde sıkıntı

Milliyet'ten Meltem Günay'ın haberine göre; Altı ay süren ve yaklaşık bin gencin katıldığı araştırmayı Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tülin Şeker yönetti. Araştırmaya göre Kovid-19 pandemisi nedeniyle ortaya çıkan stres ve gelecek endişesi, gençlerin genel iyilik halini hem fiziksel hem de psikolojik olarak olumsuz etkiledi.

Araştırmaya katılan gençlerin yüzde 71'i aile üyelerinin ve arkadaşlarının sağlığıyla ilgili olarak endişeli olduklarını belirtirken, yüzde 56'sı kendi sağlıklarından daha az endişe ediyor. Katılanların yüzde 74'ü alışverişe ve dışarı çıkmaya çekindiklerini, yüzde 47'si uyku düzenlerinin bozulduğunu belirtti. Araştırma, okula ya da işe gitmemenin gençlere iyi gelmediğini, arkadaşlarıyla ilişkilerinde iyi ve mutlu hissetmediklerini ve ekonomik durumlarıyla ilgili endişe yaşadıklarını gösterdi. Diğer yandan gençlerin neredeyse yarısı pandemi sürecinde rahat ve sakin hissetmedikleri belirtirken, yüzde 40'ı da aileleri ile çok fazla vakit geçirmenin onlara iyi gelmediği belirtti.

Uzaktan eğitim zor

Araştırmaya katılan yüksek öğretimdeki gençlerin yarısından fazlası uzaktan eğitimde yeterli bilgi edinemediklerini belirtirken, motivasyon düşüklüğü ve eğitimi verimli bulamadıklarını belirten gençlerin sayısı da oldukça yüksek. Gençler, pandemi etkisinde ev ortamının verdiği rehavet, yüz yüze derslerdeki etkileşimin çevrim içi derslerde daha az olması, internet/elektrik kesintileri, motivasyon kaybı ve öğretim üyelerinin de çevrim içi sistem ile yaşadıkları zorlukları, derslerine düzenli devam etmemelerinin önemli nedenleri olarak sıraladı.

İşlerini kaybediyor

Araştırmaya katılan gençlerin yüzde 26.6'sı pandemi sürecinde işlerini kaybettiklerini belirtirken, çalışan gençlerin yüzde 19.8'i zorunlu izne çıkarıldıklarını, yüzde 21.4'ü ise ücretli çalışma saatlerinin azaltıldığını belirtti. İş arayan gençlerin yüzde 74.6'sı iş bulamazken, 18-24 yaş grubundaki gençlerin 25-30 yaş grubuna kıyasla işlerini daha fazla kaybettikleri gözlemlendi.

Şiddet arttı

Araştırmaya katılan gençlere pandemi döneminde şiddete maruz kalıp kalmadıkları da soruldu. Buna göre, pandemi öncesinde flört şiddetine maruz kalma oranı yüzde 26,45 iken, pandemi sırasında bu oran yüzde 33,18'e yükseldi. Sanal şiddet ise yüzde 23,34'ten, yüzde 27,5'e çıktı. Pandemi döneminde artan aile içi şiddetten de en fazla kadınların ve 18-24 yaş aralığındaki gençlerin etkilendiği tespit edildi. Öte yandan ev içi şiddet/partner şiddetle karşılaştıklarında gençlerin sadece yüzde 66'sı başvuru mekanizmalarını bildiğini belirtti.

Psikolojik sorunlar arttı

Pandemi sürecinde gençlerin ruh sağlığını olumsuz etkilemesi anlamında anksiyete ve depresif ruh halinin oluştuğu ve bunun diğer vücut fonksiyonlarını da etkilediğini gençler şöyle ifade etti:

"Enerjim sürekli azaldı, yaşama sevincim tükenme noktasında. Eğitim öğretim hayatıma çok büyük etkisi oldu, verimsiz geçen online dersler sadece vakit kaybettirdi."

"Sürekli evdeyim. Kendimi daha iyi tanıdım. Beslenme bozukluklarım ve psikolojik sorunlarım arttı."

"İki yıldır düzelmekte olan psikolojik durumum ciddi bir düşüş yaşadı. Yeme bozukluğum tekrar ortaya çıktı ve bir senedir yaşamadığım anksiyete ataklarım geri döndü. Ayrıca ekonomik bağımsızlığımı da kaybettim."

"Psikolojik olarak zorlandım, artan kaygım fiziksel rahatsızlıklarımı tetikledi. Yaşadığım şehri ve düzenimi bırakıp başka bir şehre geldim."

"Sosyal yaşantım durdu. Gün kavramı yoktu bende, her günüm aynıydı çünkü. Uyku düzenim bozuldu. Bir tıp öğrencisi olarak gördüğüm pratik derslerimin yapılamaması teorik derslere olan motivasyonumu düşürdü."

"Kendim, ailem ve akrabalarımda Kovid pozitif çıkması, üzerine dedemin vefat etmiş olması en büyük etkisi oldu. Aynı zamanda Kovid pozitif süreç ve sonrasında da hala devam eden bunalımlar, panik ataklar, sinir krizleri gibi psikolojik hasarlar bırakmış olması."
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