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Aşıda 2. doz ve 2. parti haftası

Cumhurbaşkanı, MHP lideri ve Bakan Koca ile sağlık çalışanları bu hafta ikinci doz aşı olacak, Koca'ya 10, Erdoğan'a 11, Bahçeli ve Akşener'e 12 Şubat'ta ikinci doz aşı yapılacak. Kılıçdaroğlu'nun (72) yaş grubuna aşılama başlıyor
 07 Şubat 2021 07:35
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Aşıda 2. doz ve 2. parti haftası

Sağlık Bakanlığı'nın Çin'den 30 Aralık 2020'de getirdiği ilk parti 3 milyon doz inaktif aşıda sona gelindi. 3 milyon doz aşının 2 milyon 597 bin 43'ü kullanılırken, ikinci partide gelen 10 milyon doz aşının da 14 günlük inceleme süresi bu hafta tamamlanacak.

Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre; Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun (TİTCK) onay vermesi halinde bu 10 milyon doz aşı ile kitlesel aşılamada ikinci doz uygulaması başlayacak. Bu kapsamda Türkiye'de ilk koronavirüs aşısını olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hemen ardından aşılanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bu hafta ikinci doz aşıları yapılacak. Koca 10, Erdoğan 11, Bahçeli ve Akşener ise 12 Şubat'ta ikinci doz aşılarını olacak.

Bu hafta risk gruplarında aşılama sırası doğrultusunda 70-74 yaş arası vatandaşların ilk dozları uygulanacak. Diğer liderlerin aksine "Ben sıramı bekleyeceğim" diyerek bugüne kadar aşı yaptırmayan 72 yaşındaki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da istemesi halinde bu hafta ilk doz aşısını olabilecek.

Sağlık Bakanlığı, 30 Aralık 2020'de Çin'nden 3 milyon doz Coronavac aşısı getirmiş, TİTCK Laboratuvarları'nda yapılan analizlerin ardından 13 Ocak'ta aşının kullanımına izin verilmişti. Aynı gün yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından Ankara Şehir Hastanesi'ne giden Sağlık Bakanı Koca ve hemen ardından da Bilim Kurulu üyeleri Türkiye'de ilk Kovid-19 aşılarını olmuştu. Koca'nın ardından sağlık çalışanlarıyla devam eden aşılama çalışmalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Ocak, MHP lideri Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise 15 Ocak'ta aşı yaptırmıştı.

Onay haftası

3 milyon dozluk ilk parti aşının dün sabah 11.23 itibarıyla 2 milyon 597 bin 43'ü kullanılmış durumda. Bakanlık bir yandan aşılama çalışmasına devam ederken diğer yandan da Türkiye'ye aşı tedarikini sürdürdü. 10 milyon dozluk ikinci sevkiyatın ilk bölümü olan 6,5 milyon doz aşı 25 Ocak'ta, kalan 3,5 milyon doz da 29 Ocak'ta Türkiye'ye getirildi. 6,5 milyon doz aşının TİTCK Laboratuvarları'ndaki 14 günlük analiz süresi 8 Şubat'ta, 3,5 milyon dozluk bölümün inceleme süresi de 12 Şubat itibarıyla sona erecek. Analiz sonuçlarına göre TİTCK'nin bu hafta aşıları onaylaması bekleniyor.

Liderlere ikinci doz

Kitlesel aşılamada yeni hafta ile birlikte hem 70-74 yaş arası vatandaşların aşılanması hem de ilk dozu olan sağlık çalışanları ve liderlerin ikinci doz aşıları yapılacak. İlk doz tarihleri dikkate alınarak verilen randevular kapsamında Bakan Koca 10, Cumhurbaşkanı Erdoğan 11, Bahçeli ve Akşener de 12 Şubat'ta ikinci doz aşılarını olacak.

Kılıçdaroğlu'nun sırası geldi

Bilim Kurulu'nun önerileriyle belirlenen Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi'ne göre aşılamada sıranın 70-74 yaş arası bireylere gelmesiyle birlikte gözler CHP lideri Kılıçdaroğlu'na çevrildi. Kılıçdaroğlu, vatandaşların aşı olmaya teşvik edilmesi kapsamında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kendisine yaptığı aşılanma davetine, "Ben vatandaş Kemal Kılıçdaroğlu olarak sıramı bekleyeceğim. Öncelikle sağlık çalışanlarının aşı olması lazım" yanıtını vermişti. 72 yaşındaki Kılıçdaroğlu, istemesi halinde bu hafta 70-74 yaş arasındaki bireylerle birlikte aşısını yaptırabilecek.
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