Hayat ne zaman normale dönecek?

Dünyada şimdiye kadar 124 milyon kişinin COVID-19'a karşı aşılandığı bildirildi. Sürü bağışıklığı için nüfusun yüzde 75'inin aşı olması gerektiği hesaplanırken Amerikan Bloomberg'in modellemesine göre, aşılamada hızlı davranan İsrail 2 ay sonra, ABD ise 2022 itibariyle sürü bağışıklığı kazanabilir.

328 milyon nüfuslu ABD'de aşılanan kişilerin nüfusa oranı 9.1. Ülkenin yeni başkanı Joe Biden, görevdeki ilk 100 gününde 100 milyondan fazla kişinin aşı olmasını hedefliyor. Bloomberg'in haberine göre, aşılama mevcut şekilde ilerlediği takdirde, 1 Ocak 2022 itibariyle nüfusunun yüzde 75'ini aşılamayı başaran Amerika sürü bağışıklığı kazanmış olacak.

İSRAİL VE İNGİLTERE ÖNDE GİDİYOR

Aşılama konusunda dünyada en iyi ülke konumundaki İsrail'de, yalnızca 2 ay içinde nüfusun yüzde 75'i aşılanmış olacak. 8.8 milyon nüfuslu ülkede, Amerikan Pfizer ile başında Türk bilim insanları Prof. Uğur Şahin ile Dr. Özlem Türeci'nin bulunduğu Alman BioNTech'in ortak geliştirdiği aşı kullanılıyor.

Aşılamada bir başka başarılı ülke de İngiltere. Oxford Üniversitesi ile AstraZenaca'nın ortak geliştirdiği aşının yoğun şekilde uygulandığı Birleşik Krallık'ın, bu modellemeye göre 6 ay içinde sürü bağışıklığı kazanacağı belirtiliyor. AB aşılamada geri kalırken İngiliz basınında AB'den çıkmış olmanın İngiltere'yi aşılamada öne geçirdiği yorumları yapılıyor.

TÜRKİYE, AVRUPA ÜLKELERİNİN ÖNÜNDE

İki doz aşıya göre yapılan hesaplamada, Türkiye'nin ise 2.6 yıl sonra nüfusunun yüzde 75'ini aşılayarak sürü bağışıklığı kazanması öngörülüyor. Bu süre, 3.2 yıl ile Almanya, 3.4 yıl ile Brüksel ve 3.9 yıl ile Hollanda gibi pek çok Avrupa ülkesinin önünde.

Mevcut tabloda, kuzey ve batılı ülkelerin görece daha kısa sürelerde sürü bağışıklığı kazanması ise dikkat çekiyor. Tüm dünya nüfusunun yüzde 75'inin aşılanmasının ise 7 yıl alması öngörülüyor.

Ancak yeni aşılar ve tedavilerin bulunması, üretim ve lojistik sıkıntıların aşılması durumunda bu sürenin kısalacağı düşünülüyor. Söz konusu modellemenin 67 ülkeden gelen günlük aşı verileri dikkate alınarak yapıldığını, bazı verilerin güncellenmemiş olabileceğini de unutmamak gerekiyor.

ÇİN: CORONAVAC KORONA ÖLÜMÜNÜ ENGELLİYOR

Çin, Türkiye'de de kullanılan 'CoronaVac' adlı COVID-19 aşısının ülkesinde yaygın kullanımı için onay verdi. Çin'de temmuzda acil durum kullanımına onay verilen aşı adayının 3'üncü aşama klinik denemeleri Brezilya, Şili, Endonezya ve Türkiye'de yürütülmüştü. Aşının 12 bin 396 kişiyle gerçekleştirilen yeni testlerinin sonuçları da açıklandı. Deneylerde aşının etki oranının katılımcılara iki doz halinde uygulanmasından 14 gün sonra değerlendirildiği belirtilirken, aşının hastaneye kaldırılma ve ölümleri yüzde 100 önlediği bildirildi. Aşının tıbbi tedavi gerektiren vakaları önlemede yüzde 83.7 etkili olduğu belirtilirken, hastalığın bulaşmasını önlemede yüzde 50.65 etkili olduğu açıklandı.

'AVRUPA RUSYA'YA AŞI İÇİN GİTTİ'

Üç Avrupalı diplomatı sınır dışı ettiği ve muhalif Aleksey Navalni'ye hapis cezası verdiği bir dönemde, AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Moskova'da Rusya'nın aşı çalışmalarını övmesi eleştiri konusu oldu. Önceki gün Josep Borrell ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ortak basın toplantısı düzenlemişti. Toplantıda Borrell, Rus Sputnik V aşısından övgüyle bahsetti. İngiliz Daily Telegraph'a konuşan bir Amerikalı yetkili, Borrell'in Rusya tarafından 'oyuna getirildiğini', muhtemelen teslim edilebilir aşıları almak üzere anlaşmaya gittiğini savunurken, İngiliz Muhafazakar Parti'nin lideri Sir Duncan Smith de ziyareti argolu bir dille eleştirdi. Tepkiler üzerine "Diplomatik kanallar açık kalmalı" diyerek ziyaretini savunan Borrell, ayrıca Lavrov ile görüşmesinde, Navalni'nin serbest bırakılmasını ve zehirlenmesine ilişkin soruşturma başlatılmasını talep ettiğini de kaydetti. Rusya, Sputnik V aşısına onay almak için Avrupa İlaç Ajansı'na başvurmuştu.