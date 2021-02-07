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MEB okullara bildirdi: Öğrencilerde okula dönüş heyecanı

Köy okullarında yüz yüze eğitim için ders zili 15 Şubat'ta çalacak. Milli Eğitim Bakanlığı, koronavirüs tedbirleriyle başlatılacak yeni dönemin kurallarını okullara bildirdi
 07 Şubat 2021 08:18
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MEB okullara bildirdi: Öğrencilerde okula dönüş heyecanı

15 Şubat'ta birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan okulların tamamı, köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki tüm ilkokul ve ortaokullar ile anaokullarda haftanın 5 günü yüz yüze eğitim olacak. 1 Mart itibariyle de ilkokullar ile 8 ve 12'nci sınıflar okula başlayacak.

İlkokullar haftada 2 gün okula gidecek. 8 ile 12'nci sınıflarda ise yüz yüze eğitim yapılacak günler ile eğitime başlama ve bitiş saatleri okul yönetimleri tarafından öğretmenlerle birlikte belirlenecek. Dersler 30 dakika, teneffüsler ise 10 dakika olacak.

MÜZİK VE BEDEN UZAKTAN:

İlkokullarda öğrencilere Türkçe, matematik, hayat bilgisi ve İngilizce dersleri yüz yüze anlatılacak.

Bu derslere ek olarak 4'üncü sınıflar ayrıca haftada 2 saat din kültürü ve ahlak bilgisi dersi de görecek. Müzik, resim ve beden eğitimi gibi dersler ise uzaktan eğitimle verilmeye devam edecek.

8 VE 12'LER SINAV AĞIRLIKLI OLACAK:

Lise Geçiş Sınavı'na (LGS) hazırlanan 8'inci sınıf öğrencilerine Lise Geçiş Sınavı (LGS), 12'nci sınıflara ise Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlık derslerine ağırlık verilecek.

VELİ TERCİHİ:

Yüz yüze eğitim için çocuğunu okula göndermek istemeyen veliler, müdürlüğe yazılı başvuru yapabilecek, böylece devamsız sayılmayacak.

KISITLAMADAN MUAFLAR:

Öğrenci, öğretmen ve çalışanlar durumlarını eğitim kurumlarınca verilecek kurum adresi ve çalışma ya da ders programını içeren belgeyi ibraz etmeleri şartıyla, güzergah ve ilgili saatlerle sınırlı olacak şekilde kısıtlamalardan muaf tutulacak.

Eğitim kurumlarındaki öğrenci, öğretmen ve çalışanlarından 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altındakiler, toplu ulaşım kısıtlamasından da muaf olacak.

CEYDA KARAASLAN

Sabah
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