FETÖ'ye ilk tokat 7 Şubat'ta atıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve beraberindeki MİT görevlilerine yönelik kurgulanan kumpas soruşturmasının üzerinden 9 yıl geçti. Kumpasın yargı ayağında dönemin özel yetkili savcıları şu an firari olan Bilal Bayraktar ve tutuklu Sadrettin Sarıkaya vardı.

Emniyet ayağında ise başrol tutuklu TEM Şube Müdürü Yurt Atayün ve tutuklu İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer'indi. FETÖ'nün yargı ve emniyet imamları 2012 Ocak ayında FETÖ elebaşının yanına giderek aldıkları talimat sonrası biri ocak ayında diğeri kumpastan 3 gün önce 2 ayrı toplantı gerçekleştirerek kumpasa son şekli verildi. Bu toplantılardan birinde, gözaltına alınmak istenen Hakan Fidan'a sorulabilecek soruların planlaması bile yapılmıştı. İşte detaylar:

FETÖ'nün hükümete yönelik ilk darbe teşebbüsü, 7 Şubat MİT kriziydi. FETÖ'nün devleti ele geçirme hedefine ulaşmak için başlattığı eylemlerin ilk aşaması Ergenekon, Balyoz, Poyrazköy, İzmir Askeri Casusluk gibi kurgu ve kumpas soruşturmalarıydı. FETÖ vites yükseltip bu sefer ilk kez hükümeti hedef alarak 7 Şubat 2012'de Fidan ve 4 MİT görevlisini ifadeye çağırma hamlesinde bulundu.

MİT kumpasındaki temel hedef, Türkiye'nin çözüm sürecinde yürüttüğü politikalardan dolayı MİT'i PKK ile ilişki içerisindeymiş gibi göstermeye çalışmasıydı. Böylece hükümetin devrilmesi amaçlandı.

AMELİYAT GÜNÜ SEÇİLDİ

7 Şubat kumpasını, Türkiye "Emniyet" imamı Çetin Özgür ve "Yargı" imamı İlyas Şahin, 2012 Ocak ayı içerisinde İstanbul'dan ABD'ye giderek FETÖ elebaşından kumpas talimatını alarak gerçekleştirdi. İlk toplantı Diyarbakır'da, ikinci toplantı Ankara'da düzenlendi. Asya Termal Otel'deki ikinci toplantıya aralarında MİT, Emniyet, Yargı imamları ve Rus Büyükelçi Andrey Karlov cinayetini işleyen Mert Altıntaş'ın 2 mahrem imamının da olduğu çok sayıda mahrem imam katıldı. ABD'den gelen kumpas talimatı sonrası izlenecek olan yol haritası belirlendi.

Diyarbakır'daki bir toplantıda kumpas sonucu gözaltına alınacak olan Fidan'a sorulabilecek soruların planlaması yapıldı. Talimat bizzat ilgili ünitelerden sorumlu bölge imamı veya Türkiye imamı tarafından ABD'ye gidilerek alındı. Özgür ve Şahin, 7 Şubat MİT kumpas soruşturmasının bilgilerini FETÖ elebaşına aktarmak ve onay almak için kuryelik yaptı.

Gelen talimatla FETÖ'nün emniyetteki üyeleri harekete geçti ve 7 Şubat 2012'de Hakan Fidan ve 4 MİT görevlisi ifadeye çağırılarak haklarında yakalama kararı çıkartıldı. Tüm bunlar ise o dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ameliyat olacağı güne denk getirilerek kurgulandı.

BÜYÜK KUMPAS ÇIKARILAN KANUNLA ÖNLENDİ

Kalkışmanın önlenmesi için MİT görevlilerinin ifadesinin alınmasını doğrudan Başbakan'ın iznine bağlayan kanun 17 Şubat'ta TBMM'de çıkarıldı. Soruşturma izni Başbakan'ın iznine bağlandı. Ertesi gün MİT görevlileri hakkındaki yakalama kararı kaldırıldı ve daha sonra ise haklarında takipsizlik kararı verildi. Böylece Emniyet, MİT ve yargıya sızarak yerleşmiş olan FETÖ'nün Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı açıktan giriştiği ilk kalkışma önlenmiş oldu.

MUSTAFA SAİT ÖZKAN