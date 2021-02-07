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100 yıllık ağacı kesip kaçtılar

Kentsel dönüşüm nedeniyle yıkılan ve yeniden yapılacak olan binanın bahçesindeki 100 yılık tarihi çam ağacı elektrikli testere ile kesildi. Komşuların tepkileri üzerine kesim yapan çalışanlar malzemelerini geride bırakarak kaçtı.
 07 Şubat 2021 09:05
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İstanbul Kadıköy'de Caddebostan Tanzimat Sokak'ta bulunan 4 katlı bir bina 4 yıl önce kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı. Binanın bahçesindeki ağaçlar yıkım sırasında zarar görmedi.

4 yıldır atıl vaziyette kalan arsaya yeni bina yapılması için "Atılım İnşaat" adında bir firma çalışma başlattı. Firma geçtiğimiz perşembe günü gelerek arsanın arka kısmında kalan 5 ağacı budadı.

Olayın bir budama olmadığını, ağaçlara zarar verilerek kesme işlemi yapıldığını belirten mahalle sakinleri, Kadıköy Belediyesi ekiplerine şikayette bulundu. Belediye zabıtaları inşaat çalışanlarını uyardı. Şikayetin ardından çalışmalar o gün son buldu.

Cuma günü ise inşaat çalışanları tekrar gelerek 100 yıllık fıstıkçamına yöneldi. İnşaat çalışanları elektrikli testere ile ağacı kesti.

Olaya tepki gösteren mahalle sakinleri, polis ve zabıtaya haber verdi. İnşaat çalışanları mahallelinin tepkisinin ardından kaçarak alandan uzaklaştı. Belediye ve polis ekipleri ise ağacın kesilmesiyle ilgili tutanak tuttu.

'ANNEMİN VASİYETİYDİ'

Bina yapılmak istenen arsanın hissedarlarından İngilizce öğretmeni Dafne Kısakürek, "Firma ile görüşmelerde ağacın kesilmemesini söyledik. Kabul ettiler. Küçükken ağaç bizim balkonumuzun boyundaydı. Çok anım var. Annem vefat ederken ağaçla ilgilenmemi vasiyet etti. Bu saatten sonra bu firma ile anlaşma imzalamayacağım. Bu nedenle bu firmanın müteahhitlik belgesi iptal edilsin" dedi.

Kesime tepki gösterenler, "Bu mahallede büyüyen her çocuğun bu ağaçla anısı vardı. Nasıl kıydılar" diye konuştu.

PİŞKİN SAVUNMA

Konuyla ilgili açıklama yapan Atılım İnşaat yetkililerinden Bayram Karadağ ise "Bu ağacın kaldırılıp başka bir yere dikilme şansı yok. Biz belediyeye kesim izni için gittik. Ancak belediye izin vermedi. Biz de ruhsat almak için böyle bir yönteme başvurduk. Ağacı kestikten sonra belediyeye gideceğim. Ağacın havaya yaydığı oksijen miktarı kadar bana ağaç dikme şartı koyacaklar. Ben de bu gereği yerine getirip ruhsatımı alacağım. Ağaç binanın önünü kapatacaktı" dedi.

Belediye tarafından yapılan açıklamada "İşlemi uygulayan operatör gözaltına alındı. İnşaatı durdurma kararı alındı" dendi. İl Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri "Fıstıkçamı orman ağacı vasfında olduğu için kesilmesi izne bağlıdır. Özel mülkte bulunması durumu değiştirmez" dedi. Kadıköy Belediyesi, firmaya kesilen 4 ağaç için 40 ağaç dikme cezası verdi. Firma belediyenin belirlediği alanlara ağaçları dikecek.
Hürriyet
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