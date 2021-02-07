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Karar: Akademisyen üniversiteyi eleştirdiği için işten atılamaz

Okan Üniversitesi'nde ücretsiz izne gönderilen ve bu uygulamaları eleştirdiği için iş akdi fesih edilen Prof. Levent Sevgi'nin mahkemeye yaptığı başvuruda karar açıklandı. Bölge İdare Mahkemesi, Sevgi'nin işe iadesine karar verdi.
 07 Şubat 2021 10:28
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Karar: Akademisyen üniversiteyi eleştirdiği için işten atılamaz

Gazeteduvar'da yer alan habere göre; İstanbul Okan Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Levent Sevgi'nin üniversite yönetimini eleştirip bunu da sosyal medyada paylaştığı için iş akdinin feshedilmesiyle ilgili açılan dava sonuçlandı. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, üniversite yönetimini haksız bularak Sevgi'nin işe iade edilmesine karar verdi. Sevgi, korona virüsü pandemisinde üniversite yönetimini, emekli profesörleri ücretsiz izne çıkarttığı ve araştırma görevlilerine daha düşük maaş teklif ettikleri için eleştirip bunları da sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Üniversite yönetimi de Sevgi hakkında disiplin soruşturması başlatarak iş akdini feshetmişti.

MAHKEME KARARI...

Sevgi, İstanbul Okan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmakta iken, 13 Temmuz'da iş akdi feshedildi. Sevgi, iş akdinin feshedilmesinin hukuka aykırı olduğunu ve uygulanması halinde telafisi güç zararlara yol açacağını ileri sürerek yürütmenin durdurulmasını istedi. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi de bu başvuruyu inceledi. Mahkeme verdiği kararda, üniversite yönetiminin her ne kadar Sevgi hakkında disiplin soruşturması başlatsa da bu durumun iş akdini feshedilmesine gerekçe oluşturmayacağının altını çizdi.

Davalı Okan Üniversitesi ise yaptığı savunmada üniversitenin ücretsiz izin ve düşük maaş tekliflerinin basında yer alması nedeniyle Sevgi'yi suçlayarak, 'Levent Sevgi üniversite markasına kötüledi' dedi. Ayrıca üniversite tarafından yapılan savunmada Sevgi'nin bu uygulamalar nedeniyle öğrencilere ve akademisyenlere dava açma yoluna gitmeleri çağrısında bulunduğunu da ileri sürdü.

Mahkeme ise kararında özetle şu bulgulara yer verdi: "Her ne kadar davacının, üniversite tarafından ücretsiz izne ayrılması ile ilgili yaptığı eleştiri, sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında açılan disiplin soruşturmasına rağmen ısrarcı olması ve hakkında ayrı ayrı disiplin soruşturmalarına konu olabilecek başka fiilleri olduğundan bahisle dava konusu işlemle iş akdinin feshi işlemi gerçekleştirilmiş ise de, görevinde başarısız olduğu veya görevini ihmal ettiği konusunda herhangi bir bilgi belge gösterilmedi."

'HUKUKA AYKIRI...'

Mahkeme, üniversite yönetiminin Sevgi'nin iş akdini feshetmekle 'hukuka aykırılık' teşkil ettiği yönünde karar verdi: "Davacı hakkında, dava konusu işleme esas gösterilen fiiller ile ilgili olarak yapılmış bir disiplin soruşturması bulunmakla birlikte, anılan fiillerle ilgili soruşturma sonucunda iş akdinin feshine haklı gerekçe oluşturabilecek bir disiplin cezasının uygulanmadığı anlaşılmıştır. Davacıya isnat edilen fiillerin sözleşmesinin feshini gerektirir nitelik ve ağırlıkta olmaması ve bu fiillerin disiplin hukuku kapsamında değerlendirilmesi gerekirken, davacının sözleşmesinin feshi yönünde tesis edilen dava konusu işlemde kamu yararı, hizmet gerekleri ve hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır."

Bölge İdare Mahkemesi 7. İdare Dairesi oy birliğiyle açıkladığı gerekçelerle yürütmeyi durdurma kararı vererek Sevgi'nin işe iade edilmesini istedi.

ÜCRETSİZ İZİN UYGULMASINDA KARAR BEKLENİYOR

Öte yandan Sevgi'nin, emekli profesörleri zorla ücretsiz izne gönderen üniversite yönetimiyle ilgili mahkemeye yaptığı bu başvuru da karar aşamasında. Bölge İdare Mahkemesi'nin vereceği karar pandemi döneminde ücretsiz izne gönderilen akademisyenlerle ilgili de emsal teşkil edecek bir karar olması bekleniyor.
Memurlar.Net
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