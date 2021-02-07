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17 yıl mezarda yanan ışık söndü! İşte nedeni

Hayattayken korktuğu için karanlıkta uyuyamayan Berna Şallı'nın mezarı öldüğü günden bu yana ailesi tarafından aydınlatılıyordu. 17 yıldır yanan ışık ise geçtiğimiz günlerde söndü.
 07 Şubat 2021 12:17
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17 yıl mezarda yanan ışık söndü! İşte nedeni

Basenlerindeki yağları aldırmak için girdiği ameliyatından sonra yaşamını yitiren 29 yaşındaki Berna Şallı'nın mezarında 17 yıldır yanan ışık söndü. Hayattayken korktuğu için karanlıkta uyuyamayan Şallı'nın mezarı, öldüğü günden bu yana ailesi tarafından aydınlatılıyordu. Ailesi başka bir ilçeye taşındığı için mezarın ışıkları artık yanmıyor.

İşte Berna Şallı'yı ölüme götüren uygulama ve sonrasında yaşananlara dair tüm son dakika ayrıntıları ve mezarında yıllardır yanan ışığın sönme nedeni;

KAHREDEN ÖLÜM: AŞIRI NARKOZ CANINDAN ETTİ

Bir kargo şirketinde çalışan ve evlilik hazırlığı yapan 65 kilo ağırlığındaki Berna Şallı, 17 yıl önce düğününe bir ay kala basenlerindeki yağı ameliyat ile aldırmak istedi. Dr. Edip Ilgaz tarafından liposuction yöntemiyle yapılan ameliyattan sonra taburcu olan genç kız tekrar rahatsızlandı. İkinci kez ameliyat masasına yatan talihsiz kız kalbinin durması sonucu hayatını kaybetti. Yapılan otopside genç kızın aşırı narkozdan öldüğü ortaya çıktı. Genç kızın ailesi, doktor Ilgaz hakkında dava açtı. Şallı'nın ölümünde kusurlu bulunan doktor, açılan tazminat davasında 81 bin lira ödemeye mahküm edildi.

ANNESİ "KARANLIKTAN KORKARDI" DEDİ KIYAMADI

Berna Şallı'nın annes, Ayşe Şallı, hayattayken kızı karanlıktan korktuğu için öldükten sonra kızının mezarını aydınlatmak istedi. Acılı anne, kızının mezarını aydınlatabilmek için Kepez ilçesindeki evini satıp, Muratpaşa ilçesinde Andızlı Mezarlığı'nın kenarındaki Balbey mahallesinden ev satın aldı. Kızının rahat uyuması için mezardan evine elektrik hattı çektirerek, kızının mezarını aydınlattı.

BERNA'NIN MEZARINDA 'IŞIK GÖRMEYE ALIŞMIŞTIK'

Ancak anne Ayşe Şallı evi eski olduğu ve kentsel dönüşüme girecek olmasından dolayı Kepez ilçesine taşındı. Taşınmayla birlikte mezarlıkta 17 yıldır yanan ışık söndü.

Mezarlıkta yıllardır ışık görmeye alışan mezarlık görevlileri, "O mezarlıkta ışığı görmeye alışmıştık. Artık yanmıyor. Mezarlığa yakın olan vatandaşlar da bize gelip 'Bir şey mi oldu' diye soruyorlar. Işıklar içinde uyusun, mekanı cennet olsun. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın" diye konuştu.

ERDOĞAN ÖZTÜRK
Sabah
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