Taksim'de gün batımı manzarası hayran bıraktı
Taksim'de gün batımında kartpostallık görüntüler oluştu.
|07 Şubat 2021 11:00
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Taksim'de gün batımında kartpostallık görüntüler oluştu.
İstanbul'da akşam saatlerinde kızıla bürünen gökyüzü kartpostallık görüntüler oluşturdu. Gün batımının Taksim Meydanında yapımı devam eden Taksim Camii ile bütünleştiği anlar görenleri kendine hayran bıraktı. Beyoğlu'ndaki birçok vatandaş ve turist ise o görüntüyü cep telefonlarıyla kaydetti.
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