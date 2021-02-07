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Ailesini düğün gününde trafik kazasında kaybetti, hayatını trafik canavarıyla mücadeleye adadı

Direksiyon öğretmeni Recayi Çağlar: "Karşıdan gelen demir yüklü kamyon, sürücüsü ehliyetsiz. Ailemin bulunduğu arabaya çarpmış. Emniyet kemeri olmadığı için, aşırı sürat olduğu için hepsi de vefat etti. O gün bir karar aldım. İleride ne olursa olsun eşime, dostuma direksiyon eğitimi vereceğim dedim"
 07 Şubat 2021 11:51
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Ailesini düğün gününde trafik kazasında kaybetti, hayatını trafik canavarıyla mücadeleye adadı

Tüm ailesini düğün günü trafik kazasında kaybeden Recayi Çağlar, ömrünü başkalarının da trafik kazalarında canının yanmaması için adadı.

Bolu'da 63 yaşındaki Recayi Çağlar, 1978 yılında eşi ile nikah yaparak dünya evine girdi. Çağlar'ın düğünün ardından memleketleri Aydın'a dönen annesi, babası ve kız kardeşi ile kayınvalidesinin bulunduğu otomobile ehliyetsiz bir sürücünün kullandığı demir yüklü kamyon çarptı.

Trafik kazasında tüm ailesini ve kayınvalidesini kaybeden Çağlar, o gün aldığı karar doğrultusunda direksiyon eğitimleri vermeye başladı.

Savunma uzmanı olarak görev yaptığı kurumların sürücülerinin yanı sıra ambulans şoförleri ve personeline eğitim veren Çağlar, emekli olduktan sonra da özel bir sürücü kursunda direksiyon eğitmenliği yapmaya başladı.

Çağlar, yaklaşık 10 yıldır çalıştığı sürücü kursunda yüzlerce sürücü adayına direksiyon eğitimi vererek onları trafiğe hazır hale getiriyor.

Ailesini bir trafik kazasında kaybettiği için bundan sonra hiç kimsenin kaza yapmasını istemeyen Çağlar, bu nedenle derslerinde hem kuralcı hem de biraz sert davranarak sürücü adaylarının en az hata ile trafiğe hazır olmasını sağlıyor.

- Ailesi kazada yaşamını yitirdi

Recayi Çağlar, AA muhabirine, en büyük üzüntüsünün tüm ailesini aynı anda trafik kazasında kaybetmek olduğunu belirtti.

Yaklaşık 10 senedir sürücü kursunda direksiyon öğretmenliği yaptığını anlatan Çağlar, şöyle devam etti:

"Ben Aydın Söke'de doğup büyüdüm. Bolu'da yaşayan eşimle tanışıp evlendim. Evlendiğim gün kız kardeşim lise son sınıftaydı. 17 Aralık 1978'di tarih. Pazartesi günü kardeşimin sınavı vardı. Cumartesi günü Bolu Belediye Nikah Salonu'nda nikah yapıldı. Eşim öğretmen olduğu için hafta başında da atama kuraları vardı. Mecburen Bolu'da kaldık. O gün nikahtan sonra 39 yaşındaki annem, 45 yaşındaki babam, ve lise son sınıftaki kız kardeşim ile kayınvalidem Aydın'a gitmek için yola çıktılar. O dönemde taksitle bir araba almıştık fakat babamın tecrübesi yoktu. Çıktılar yola. Gece saat 12.00'de de konakladığımız otelde odamızın kapısı çaldı. Bir polis geldi. Ürktüm. Polis memuru 'Bizimle karakola gelecek misiniz?' dedi. 'Hanımefendi de gelsin.' dedi. Karakola giderken 'Sizin yolda yolcunuz var mı?' dedi. Beynimden kaynar sular döküldü. Ailemin öldüğünü haber verdiler.

Bir kamyon çarpmış. Kaza yaptıkları yer Çanakkale yolu üzeri Bergama Sapağı, 50 metre genişliğinde ve dümdüz bir yol. Tatlı bir viraj. Kaza yapılması mümkün değil. Karşıdan gelen demir yüklü kamyon, sürücüsü ehliyetsiz. Ailemin bulunduğu arabaya çarpmış. Emniyet kemeri olmadığı için, aşırı sürat olduğu için, hepsi de vefat etti. O gün bir karar aldım. İleride ne olursa olsun eşime, dostuma ben direksiyon eğitimi vereceğim dedim."

- "Vebalinin bende olduğunu düşünerek eğitim veriyorum"

Aldığı karar doğrultusunda ilk olarak çalıştığı kurumlarda görev yapan şoförler ile ambulans görevlilerine direksiyon eğitimi verdiğini aktaran Çağlar, bu işe öyle başladığını anlattı.

Daha sonra sürücü kursları açılınca buralarda eğitim vermeye başladığını dile getiren Çağlar, "Ama eğitimde genelde benimle çalışan adaylar ilk günlerde ya ağlayarak bırakıyorlar, üzülüyorlar, ya da 3-4 gün sabrediyorlar devam ediyorlar. Çünkü eğitim sürecinde devlet 8 gün 16 saatlik bir eğitim vermiş. 8 günlük süreçte bu adaya trafikte gitmeyi öğretiyoruz. Benim eğitimlerde vermediğim bir şey olursa ben bunun vebalini düşünüyorum. Yolda eğitim verirken 'İyi kızım/oğlum, sen bunu yaparsın. Devlet sana 8 hak vermiş birincide olmazsa ikincide olsun.' mantığında eğitim vermiyorum. İleride bir kaza yaparsa, başına bir iş gelirse veya bir başkasının başına bir olay getirirse bunun vebalinin bende olduğunu düşünerek eğitim veriyorum."

Çağlar, şu ana kadar yüzlerce sürücü adayına eğitim vererek onları trafiğe hazırladığını belirterek, "Allah'ın izniyle de adaylarım hep başarılı oldu. Bugüne kadar bir başarısızlık görmedim. Mutluyum. Eğittiğim adayların trafikte araç kullandığını gördükçe mutlu oluyorum. Yüzlerce adaya eğitim verdim ama hiçbiri ile ilgili şu ana kadar kötü bir olay duymadım." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı
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