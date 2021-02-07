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Otomotivde 2020 yılının ihracat şampiyonları belli oldu

Geçen yıl 25,5 milyar dolarlık ihracata imza atan otomotiv sektöründe dış satıma en fazla katkıyı Ford, Toyota ve OYAK Renault sağladı
 07 Şubat 2021 11:54
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Otomotivde 2020 yılının ihracat şampiyonları belli oldu

Türkiye ihracatının 15 yıldır üst üste lider sektörü olan otomotiv endüstrisinde 2020 yılının şampiyon firmaları belli oldu.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin (OİB), Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerini baz alarak yaptığı açıklamaya göre, 2020'de 25,5 milyar dolarlık ihracata imza atan otomotiv firmalarının başında 2019'da olduğu gibi Ford yer aldı.

Sıralamada ikinci basamağa Toyota, üçüncü basamağa ise OYAK Renault yerleşti. Bu firmaları, TOFAŞ, Kibar Dış Ticaret, Mercedes-Benz Türk, Bosch Sanayi ve Ticaret, TGS Dış Ticaret ile Man Truck-Bus izledi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020'de ihracatta azalışlar olduğunu belirtti.

Buna rağmen hedeflerinden vazgeçmediklerini bildiren Çelik, şunları ifade etti:

"Göstermiş oldukları üstün gayretle revize ettiğimiz hedefi de geçen tüm firmalarımıza teşekkür eder, örnek başarılarından dolayı kendilerini kutlarım. Pandeminin etkisinin sürmesi nedeniyle 2021 yılının özellikle ilk çeyreği de zorlu geçecek gibi gözüküyor. Bununla birlikte gerek ana gerekse tedarik sanayi açısından güçlü altyapımızla değişen ticaret dengelerinde avantajlı konumumuzu sürdüreceğimize ve büyümeyi kalıcı hale getireceğimize inanıyoruz."

- Ocak ayında 2,3 milyar dolarlık ihracat yapıldı

Otomotiv sektörünün 2021'in ilk ayındaki ihracatı ise Ocak 2020'ye göre yüzde 5,5 düşüşle 2,3 milyar dolar oldu.

Ürün grupları bazında, ocakta tedarik endüstrisi ihracatı yüzde 4 artarak 890 milyon dolara ulaştı. Binek otomobil dış satımı yüzde 20 azalışla 824 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı 2020'nin aynı ayına kıyasla yüzde 28,5 artışla 427 milyon dolara çıktı. Otobüs-minibüs-midibüs dış satımı yüzde 66 azalışla 46 milyon dolara geriledi.

Tedarik endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya'ya satışta yüzde 8 artış kaydedildi. İhracatta, önemli pazarlardan İtalya'ya yüzde 21, İspanya'ya yüzde 43, ABD ve Polonya'ya yüzde 17'şer ve Rusya'ya yüzde 16 artış oldu.

Binek otomobillerde önemli pazarlardan Fransa'ya ihracatta yüzde 5, Polonya'ya yüzde 12 ve İsveç'e dış satımda yüzde 51 artış dikkati çekti.

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda en fazla ihracatın yapıldığı Birleşik Krallık'a satışta yüzde 38, Fransa'ya yüzde 64, İtalya'ya yüzde 32 ve Belçika'ya satışta yüzde 24 artış görüldü.

Otobüs-minibüs-midibüs ürün grubunda en fazla ihracat yapılan ülke olan Fransa'ya dış satım yüzde 54, Almanya dış satım yüzde 79 geriledi. Buna karşın Gürcistan'a ihracat önemli oranda arttı.

- Ocak ayında en fazla dış satım Almanya'ya

Otomotiv endüstrisi en büyük pazarı olan Almanya'ya geçen ay 321 milyon dolarlık ürün sattı. Sektör, ikinci sıradaki Fransa'ya 305 milyon dolar, üçüncü sıradaki İtalya'ya ise 214 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.

İhracatta ülke grubu bazında yüzde 69 paya sahip olan Avrupa Birliği ülkelerine dış satım geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 azalışla 1 milyar 567 milyon dolar oldu.
Anadolu Ajansı
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