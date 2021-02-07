Fahrettin Altun'dan '7 Şubat MİT Krizi' paylaşımı
|07 Şubat 2021 11:58
|+Aa- Yazdır
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT tırlarının 2012'de durdurulmasına ilişkin, "FETÖ'nün yargı içindeki örgüt elemanlarıyla başlattığı bu kumpas yine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın üstün liderliği ve kararlı duruşuyla bertaraf edildi. Liderimiz, aziz milletimizden aldığı güçle, devletimizi ve milletimizi bu cendereden çıkardı." değerlendirmesinde bulundu.
Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün, Türkiye siyasi tarihi kayıtlarına "7 Şubat MİT Krizi" olarak düşen kumpasın 9. yılı olduğunu hatırlattı.
FETÖ'nün, MİT müsteşarı ve üst düzey MİT yetkililerini yürüttükleri asli görevlerinden dolayı yargılamaya çalışarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni hedef aldığını belirten Altun, istihbarat kurumlarının, devletlerin güvenlik politikalarıyla ilgili birçok gizli görevi, istihbaratın kendisine has kurallarıyla ifa ettiğini vurguladı.
Bu anlamda, hükümetin emrinde görev icra eden MİT'in faaliyetlerini hedef almanın, aslında bağımsız Türkiye'yi ve devleti hedef almak anlamına geldiğine işaret eden Altun, şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye'nin ekonomik ve siyasi olarak uluslararası alanda hızlı bir yükselişe geçtiği, devletimizin istikametinin yalnızca Ankara'dan belirlenmeye çalışıldığı bir dönemde gerçekleşen bu kumpasın en önemli hedefi, milletimizin hizmetinde olan Recep Tayyip Erdoğan'ın ta kendisidir. FETÖ'nün yargı içindeki örgüt elemanlarıyla başlattığı bu kumpas yine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın üstün liderliği ve kararlı duruşuyla bertaraf edildi. Liderimiz, aziz milletimizden aldığı güçle, devletimizi ve milletimizi bu cendereden çıkardı. Cumhurbaşkanımızın yalnızca aziz milletimizle birlikte yürüttüğü kutlu mücadele, Gezi kalkışmasını, 17/25 kumpaslarını ve 15 Temmuz darbe girişimini de akamete uğratmıştır. Aziz milletimiz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bundan sonra da her türlü hain girişimi bertaraf edecektir."
Bugün, siyasi tarihimizin kayıtlarına "7 Şubat MİT Krizi" olarak düşen kumpasın 9. yıl dönümü. FETÖ, MİT müsteşarımızı ve üst düzey MİT yetkililerimizi yürütmekte oldukları asli görevlerinden dolayı yargılamaya çalışarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni hedef almıştır.Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 7, 2021
İstihbarat kurumları devletlerin güvenlik politikalarıyla ilgili birçok gizli görevi istihbaratın kendisine has kurallarıyla ifa eder. Bu anlamda hükümetin emrinde görev icra eden MİT'in faaliyetlerini hedef almak aslında bağımsız Türkiye'yi ve devletimizi hedef almak demekti.Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 7, 2021
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Adalet Bakanı Gül, Gaziantep'e 'Gazilik' unvanı verilişinin 100. yıl dönümünü kutladı
07 Şubat 2021 12:22
|TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
07 Şubat 2021 11:07
|7 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları
07 Şubat 2021 00:01
|'Bizler istiyoruz ki ülkemizi güvenilir ellere teslim edelim'
06 Şubat 2021 23:43
|Erdoğan, 'Rabia' işareti yapmayı unutan milletvekilini uyardı
06 Şubat 2021 22:41
|İstanbul İl Sağlık Müdürü: Vaka sayımız yükselme trendinde
06 Şubat 2021 21:35
|Valilik'ten köpeğe işkence görüntülerine ilişkin açıklama
06 Şubat 2021 21:29
|Erdoğan: Makamlar, davamıza hizmet için vasıtadan ibarettir
06 Şubat 2021 20:14
|Bakan Yardımcısı Özer'den 'siber güvenlik' lisesine ziyaret
06 Şubat 2021 20:09
|Selzede vatandaştan Tunç Soyer'e: Neredesiniz kaç gündür
06 Şubat 2021 19:06