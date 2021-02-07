10 bin doları elinin tersiyle itti: Evsiz yaşanır, ayaksız yaşanır ama devletsiz yaşanmaz

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan ve 1980 yılında askeri görevdeyken trenden düşerek geçirdiği kaza sonrası iki bacağını kaybeden Fikret Çubukçu adlı gazi, örnek bir davranışa imza attı. Gazi olduktan sonra tedavisi sırasında devletin kendisine bağışladığı 350 bin TL değerindeki robot protez bacakları kilosu nedeniyle kullanamaz hale gelen gazi Çubukçu, kendisine 10 bin dolar teklif edilmesine rağmen "Bunlarda yetimlerin, gazilerimin hakkı var" diyerek satmayı kabul etmedi. Evsiz ve bacaksız yaşarım ama vatansız yaşayamam" diyen Çubukçu, protezlerini kendisi gibi gazilere bağışlama kararı aldı. Çubukçu, protezlerin ihtiyaç sahibi gazilere ulaşması için Sbü Ankara Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Ve Araştırma Hastanesinden kendisine ulaşılmasını bekliyor.

Devletin hibe ettiği protezleri kullanamayınca hediye etme kararı aldı

Denizli'de vatani görevi sırasında geçirdiği kaza sonrasında iki bacağını birden kaybettiğini söyleyen gazi Fikret Çubukçu, "1980'de vatani görevimi yaptığım sırada vazifeye giderken bir kaza sonucu gazi oldum. Tedavi sürecimde devletim bana bir çift protez yaptı. Bu protezleri biraz kullandıktan sonra kilomdan dolayı, yaşımdan dolayı da protezleri kullanamaz hale geldi. Protezler otomatik olarak çalışıyor. Kendi kendine yürüyor. Bir adım atınca diğer adımı kendi kendine ileri atıyor. Bir nevi robot şeklindedir bunlar. Bunları ben kullanamaz hale geldim. Yaşım ve kilomdan dolayı bana ağır geldiler. Ben kendi manuel protezimi kullanıyorum. Bu beni idare ediyor" dedi.

10 bin dolarlık teklifi 'Gazilerin hakkı' var diyerek reddetti

Yaklaşık 350 bin TL değerindeki protezlerini kullanamayınca 10 bin dolara satın almak isteyenlerin olduğu ifade eden Çubukçu, "Protezlerimi Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesine bağışlamak istiyorum. Bunları vatani görevlerinde gazi olan kardeşlerime yapmaları için hediye ediyorum. Daha önce bana bazı arkadaşlar bunların karşılığında 10 bin dolar teklif ettiler, kabul etmedim. Çünkü bunları bana devletim yaptırdı. Yeniden gazilere verilmesi için ben devletime iade etmek istiyorum" diye konuştu.

350 bin liralık protezlerin karşılığında sadece dua bekliyor

Protezleri parayla satma teklifini hiç düşünmeden kabul etmediği ifade eden Çubukçu, "Bunlarda yetimlerin, gazilerin hakkı var. Bunları gazilere yapsınlar, ayağa kalksınlar ve gazi arkadaşlarımız bize dua etsin, 'Allah razı olsun' desin bana yeter. 2010 yılında 250 bin liraya yaptırmıştım bunları. Şu anda 300-350 bin lira değerinde bir protez bunlar" şeklinde konuştu.

"Evsiz yaşanır, ayaksız yaşanır ama devletsiz yaşanmaz"

Daha önce de devlete deniz manzaralı evini bağışladığını belirten gazi Çubukçu sözlerini şöyle sürdürdü: "2018 yılındaki ekonomik krizden dolayı evimi bağışladım devletime. Evsiz yaşanır, ayaksız yaşanır ama devletsiz yaşanmaz. Devlet bizim her şeyimiz, vatan bizim her şeyimizdir. Vatanımıza sahip çıkmak lazım. Vatan için çarpışırken gazi olan arkadaşlarıma bu protez ayaklarımı hediye etmek istiyorum. İki ayağım olmadığı Gaziler Rehabilitasyon Merkezine ulaşamıyorum. Bana ulaşmalarını istiyorum."