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Çiftçi üretiyor aracı kazanıyor

Adana'nın Kozan ilçesinde bahçede üretilip 3 liradan satılan portakal manavda 7-8 liradan, 10 liraya tarlada satılan yer fıstığının kilosu ise markette 35 liraya satılıyor.
 07 Şubat 2021 12:43
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Çiftçi üretiyor aracı kazanıyor

Adana'nın Kozan ilçesinde bahçede üretilip 3 liradan satılan portakal manavda 7-8 liradan, 10 liraya tarlada satılan yer fıstığının kilosu ise markette 35 liraya satılıyor.

Kozan'da ata topraklarında yüzlerce dönüm arazide narenciye, yer fıstığı, mısır, buğday üretimi yapan Ertok Tarım Sahibi Ersan Tokuş, çarşıda pazarda ürünlerin 3 katı yüksek fiyatla satışta olmasının nedeninin aracılar olduğunu söyledi. Tokuş, pandemi öncesi ve sonrası çiftçinin yetiştirdiği ürünlerde maliyetlerin artmasına rağmen fiyatların aynı olduğunu kaydetti. Tokuş, "Portakalın emeği çok ve şu an hasat dönemi. Bahçede 3 TL'den satılıyor. Tüketici, üreticiyi suçlamakta ama keşke bu fiyat farkını emek veren üretici alsa ama bu fiyat kaybını aracılarda kalmakta ve çiftçi yine kazanmamakta" dedi.

Yer fıstığı üretimi yapan Ertan Tokuş ise tarlada 10 liradan sattıkları yer fıstığının kilosunun markette 35 TL'ye satıldığını belirterek, "Çiftçi kazanmıyor. Çiftçi kazanmaz ise üretim durur. Aracılar bu kadar para kazanacağına çiftçi fazla para kazansa Türk ekonomisine daha çok katkı sunar" diye konuştu.

Emekli öğretmen Neşet Tokuş ise "Bu portakalı ben pazarda 7-8 TL'den alıyorum şu an bahçede 3 TL. Çiftçi de mağdur. Ben bir emekli öğretmen olarak aracıların kazanması yerine çiftçinin üreticinin kazanmasını istiyorum" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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