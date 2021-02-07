Yerli parmak izi tarama sisteminde son aşamaya gelindi
|07 Şubat 2021 12:52
|+Aa- Yazdır
Adli inceleme, kimlik tanıma ve kimlik doğrulama işlemlerini hızlandırmak ve güvenilirliğini artırmak üzere başlatılan Biyometrik Veri Sistemi Projesi'nin ilk ürünü yerli parmak izi tanıma sistemi Mart ayından itibaren Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nde kullanılmaya başlanacak. Sistem daha sonra Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığı birimlerinin kullanımına sunulacak. Halen yabancı menşeli biyometrik veri sistemlerini kullanan Türkiye; böylelikle kendi imkanlarıyla biyometrik veri sistemi geliştiren dünyadaki 7. ülke olacak.
Proje, HAVELSAN ile Polis Bakım ve Yardım Sandığı (POLSAN) arasında imzalanan İçişleri Bakanlığı Biyometrik Veri Sistemi'ne ilişkin protokol doğrultusunda başlatıldı.
Bu kapsamda BİYOTEKSAN isimli firma kuruldu. BİYOTEKSAN, Biyometrik Veri Sistemi Projesi'nin ilk fazında Nitelikli (Temiz) Parmak İzi Tanıma Ürünü, ikinci fazında ise Niteliksiz (Olay Yeri) Parmak İzi Tanıma Ürünü geliştirecek. İlerleyen süreçte de yerli ve milli olarak tüm güncel biyometrik tanıma teknolojilerini (parmak izi, avuç izi, damar izi, yüz, iris, retina, ses ve benzeri) içeren merkezi bir Ulusal Biyometrik Veri Yönetim Sistemi devreye alınacak. Merkezi biyometrik veri sisteminin kurulması ile birlikte tüm resmi kurumlara ve özel şirketlere hizmet verebilecek bir alt yapı oluşturulacak.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Shepard'ın Ay'da kaybettiği golf topları 50 yıl sonra bulundu
06 Şubat 2021 20:31
|77 Azerbaycan askeri, SİHA Operatörlüğü eğitimini başarıyla tamamladı
05 Şubat 2021 21:34
|AKINCI TİHA'nın seri üretimi başladı
04 Şubat 2021 17:02
|İHA fabrikasından güvenlik güçlerine ilk ürün
03 Şubat 2021 22:31
|Facebook'tan kullanıcılarına ilginç mesaj: Sizi takip etmemize izin verin
03 Şubat 2021 10:37
|Instagram'da sildiğiniz fotoğraflar geri geliyor
03 Şubat 2021 09:53
|Tesla 135 bin aracını geri çağıracak
03 Şubat 2021 08:33
|Elektrikli sürücüsüz otobüs Türkiye'de de yollara çıkıyor
02 Şubat 2021 14:13
|İstenmeyen mesaja onayda geri sayım
02 Şubat 2021 08:00
|Hem sürücüsüz, hem de elektrikli: İlk yolcusu Erdoğan oldu
01 Şubat 2021 17:30