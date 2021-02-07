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Kız meselesi yüzünden site bahçesinde korkutan çatışma

Osmaniye'de kız meselesi yüzünden aralarında husumet olduğu iddia edilen H.S.D. ve H.Ç., bir sitenin bahçesinde tabancalarla çatıştı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen olayın ardından gözaltına alınan H.S.D. çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılırken, H.Ç. tutuklandı.
 07 Şubat 2021 13:05
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Osmaniye'de kız meselesi yüzünden aralarında husumet olduğu iddia edilen H.S.D. ve H.Ç., bir sitenin bahçesinde tabancalarla çatıştı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen olayın ardından gözaltına alınan H.S.D. çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılırken, H.Ç. tutuklandı.

Olay, 23 Ocak Cumartesi günü saat 14.00 sularında Fakıuşağı Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Apartmanın girişinde pusuya yatan bir kişi, apartmandan çıkan başka bir kişiye tabancayla kurşun yağdırmaya başladı. Pusuya düşen kişinin de tabancayla karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Dakikalarca süren çatışmanın ardından taraflar olay yerinden kaçtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Paniğe kapılan vatandaşların ihbarı üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, pusu kuran kişinin H.Ç., karşılık verenin ise H.S.D. olduğunu belirledi. Polis ekipleri, şüphelilerin adreslerine baskın yaparak H.Ç. ve H.S.D.'yi gözaltına aldı. Tarafların arasında bir süredir kız meselesi yüzünden husumet olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.S.D. serbest bırakılırken, H.Ç. tutuklandı.
DHA
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