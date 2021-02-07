1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Aranan DHKP-C üyesi Boğaziçi eylemlerinde yakalandı

İstanbul'da izinsiz gösterilerde gözaltına alınan şüpheliler arasında 'terör örgütü üyeliği' suçundan aranan DHKP-C'li Ali H.A.'nın da olduğu ortaya çıktı. Örgütün gençlik yapılanması içinde faaliyet gösteren şüphelinin İstanbul Terörle Mücadele Şubesi'ndeki sorgusunun sürdüğü bildirildi.
 07 Şubat 2021 13:12
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

İstanbul'da izinsiz gösterilerde gözaltına alınan şüpheliler arasında 'terör örgütü üyeliği' suçundan aranan DHKP-C'li Ali H.A.'nın da olduğu ortaya çıktı. Örgütün gençlik yapılanması içinde faaliyet gösteren şüphelinin İstanbul Terörle Mücadele Şubesi'ndeki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesi ve rektörün üniversiteden çıkışının engellenmesinin ardından çıkan olayları gerekçe göstererek Kadıköy'de düzenlenen eylemlerde 159 şüpheli gözaltına alınmış, bunların 79'u hakkında PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DHKP-C'nin de arasında olduğu terör örgütlerinin propagandasını yapmaktan suç kaydı bulunduğu belirtilmişti. Hakkında suç kaydı bulunan ve örgüt üyeliğinden aranan bir isim daha ortaya çıktı. 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan arandığı sırada Kadıköy'deki eylemlerde gözaltına alınan DHKP-C üyesinin örgütün 'gençlik yapılanması' içinde çok sayıda eyleme karışan Ali H.A. olduğu belirtildi. Çok sayıda yasadışı eyleme katıldığı ileri sürülen Ali H. A.'nın karıştığı olaylar arasında 27 Ağustos 2020 tarihinde DHKP-C'yle bağlantılı ölüm orucundaki bazı avukatlar için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kısıklı'da bulunan konutunun çevresindeki eylem de yer alıyor. O tarihte düzenlenen eyleme katıldığı sırada gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan zanlının uzun süredir hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle arandığı öğrenildi.

İstanbul Terörle Mücadele Şubesi'ndeki sorgusu devam eden şüphelinin yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bunlar polis öldürün! Boğaziçi eylemlerinde 'provokatörler' iş başında
07 Şubat 2021 13:29		 Kız meselesi yüzünden site bahçesinde korkutan çatışma
07 Şubat 2021 13:05
Kreşte şiddeti, oyuncağa yerleştirilen ses kayıt cihazı ortaya çıktı
07 Şubat 2021 10:42		 Polis, Ankara'da Siteler esnafını soyan hırsızları suç üstü yakaladı
07 Şubat 2021 10:21
100 yıllık ağacı kesip kaçtılar
07 Şubat 2021 09:05		 Kadıköy'deki Boğaziçi eylemlerinde gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı
07 Şubat 2021 06:40
Yolcu dolu otobüs TEM'de kontrolden çıkıp viyadükte asılı kaldı
07 Şubat 2021 06:24		 Otobüste kıyafetinden dolayı çarşaflı kadını darbeden kişi tutuklandı
07 Şubat 2021 06:15
Sahte emlakçılardan 1 milyon liralık dolandırıcılık
06 Şubat 2021 21:37		 Trafik polisleri kaza yaptı: 1 polis memuru yaralı
06 Şubat 2021 20:23
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:36 - Onlara yasak yok, sıcak karşısında çalışmaya devam ediyorlar13:29 - Bunlar polis öldürün! Boğaziçi eylemlerinde 'provokatörler' iş başında13:17 - Konya'da tehlike çanları! 45 metre geriledi13:12 - Aranan DHKP-C üyesi Boğaziçi eylemlerinde yakalandı13:05 - Kız meselesi yüzünden site bahçesinde korkutan çatışma12:57 - İstinaftan, Kılıçdaroğlu'na suikast girişimi davasına ilişkin karar
12:57 - Kim Milyoner Olmak İster'e 'Omurilik sarımsağı' damgasını vurdu12:52 - Yerli parmak izi tarama sisteminde son aşamaya gelindi12:43 - Çiftçi üretiyor aracı kazanıyor12:40 - Meteoroloji, kuzey, iç ve batı bölgeler için fırtına uyarısında bulundu12:24 - Tüketim düştü...Soğanlar depoda çürümeye terk edildi12:22 - Adalet Bakanı Gül, Gaziantep'e 'Gazilik' unvanı verilişinin 100. yıl dönümünü kutladı
12:17 - 17 yıl mezarda yanan ışık söndü! İşte nedeni12:09 - 10 bin doları elinin tersiyle itti: Evsiz yaşanır, ayaksız yaşanır ama devletsiz yaşanmaz11:58 - Fahrettin Altun'dan '7 Şubat MİT Krizi' paylaşımı11:54 - Otomotivde 2020 yılının ihracat şampiyonları belli oldu11:51 - Ailesini düğün gününde trafik kazasında kaybetti, hayatını trafik canavarıyla mücadeleye adadı
11:37 - 'Alo Fetva'ya 155 bin soru soruldu: İşte birbirinden ilginç sorular
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Twitter'ın, Bakan Soylu'nun "4 LGBT sapkını" ifadesini içeren paylaşımını sansürlemesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bilim Kurulu Üyesi: İstanbul koptu gidiyor, ikinci zirveyi yapacak
ÖSYM'den sınav ücretlerine zam
Hayat ne zaman normale dönecek?
MEB okullara bildirdi: Öğrencilerde okula dönüş heyecanı
Bu görüntüler Türkiye'yi üzmüştü! Çöplükten saraya
Disiplin cezası sonrası yer değişikliğine yürütme durdurma kararı!
Tüketim düştü...Soğanlar depoda çürümeye terk edildi
17 yıl mezarda yanan ışık söndü! İşte nedeni
Aşıda 2. doz ve 2. parti haftası
43 ilin geçiş güzergahına alternatif duble yol
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
videoları hızlandırıp izlemek 1
atatürke ihanet ediyorsun 5
Kırkyama 1
trip atan erkek 1
devlet bahçeli 2
yastıkla çocuk boğmak 3
hasta olursanız tıbba fazla güvenmeyin 1
Liyakat 1
06.02.2021 fenerbahçe vs galatasaray maçı 8
ösym'nin sınav parasına zam yapması 1
SON İLANLAR
Yalova Yebeltaş Geçici 1 İşçi Alacak
Trabzon Yomra Belediyesi 4 İşçi Alacak
Muğla Ula Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Kütahya Belde Mühendislik İnşaat 30 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 6 İşçi Alacak
Kayseri Sarız SYDV 2 İşçi Alacak
İzmir İzelman 2 İşçi Alacak
Çorum İskilip Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam