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Çorum Valisi Çiftçi'den 'İskilipli Atıf Hoca'yı anma töreni' açıklaması

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, İskilipli Atıf Hoca'nın ölümünün 95'inci yılında kabri başında anılmasıyla ilgili eleştirilere sosyal medya hesabından cevap verdi.
 07 Şubat 2021 14:25
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Çorum Valisi Çiftçi'den 'İskilipli Atıf Hoca'yı anma töreni' açıklaması

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, İskilipli Atıf Hoca'nın ölümünün 95'inci yılında kabri başında anılmasıyla ilgili eleştirilere sosyal medya hesabından cevap verdi.

Çiftçi, sosyal medya hesabından "Kamuoyunun dikkatine" başlığıyla yaptığı açıklamada, İskilipli Atıf Hoca'nın anma etkinliklerine katılması nedeniyle çeşitli yayın organlarında eleştiriler yöneltildiğini hatırlattı.

Anma etkinliğinin yapılması gerektiğini vurgulayan Çiftçi şunları kaydetti:

"4 Şubat 2021 Perşembe günü şehadetinin 95'inci yılında kabri başında dua ettiğimiz ve Fatiha okuduğumuz, akabinde İskilip Ulu Cami'de ruhuna okunan mevlidi şerif ve hatmi şerifleri dualadığımız İskilipli Muhammed Atıf Efendi'yi bir kez daha rahmetle yad ediyorum. 1876-1926 yıllarında yaşayan ilim, aksiyon ve dava adamı M. Atıf Efendi'yi geçen yıl da Valiliğimiz, Çorum Belediye Başkanlığımız, Hitit Üniversitemiz ve Atıf-Der iş birliğiyle anmış ve bilimsel bir sempozyumda ilmi, içtimai ve siyasi yönleriyle ele almıştık. Gayemiz İskilipli M. Atıf Efendi'yi tartışmalı alandan ilmi alana çekmek, eserleri ve hayatıyla değerlendirmek, nihai hükmü aziz milletimizin vicdanına bırakmaktı. Bu yıl da düzenlemeyi düşündüğümüz sempozyumu pandemi nedeniyle gerçekleştiremedik, onun yerine bu yıl Atıf-Der'in organize ettiği şekliyle sade bir kabir ziyareti ve mevlit programıyla sınırlı tuttuk."

Tarihin bir övgü ve sövgü kitabı değil, ibret alınması için olduğuna işaret eden Çiftçi, geçmişten ders çıkarmak, hataları tekrar etmemek, geçmişte yaşanan acıları yeniden yaşamamak için tarihten ders alınması gerektiğinin altını çizdi.

Çiftçi, 27 Mayıs 1960 askeri darbesinden sonra şehit edilen Başbakan Adnan Menderes, Maliye Bakanı Hasan Polatkan ve Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu'yu milletin hiç unutmadığını ve itibarlarını iade ettiğini anlatarak şunları kaydetti:

"Devlet töreniyle anıt mezarlarına nakli gerçekleştirildi. Yassıada mahkemelerinin verdiği idam kararları milletimizin vicdanını yıllarca kanattı, adalet duygusunu örseledi. Şükürler olsun ki aradan yıllar geçtikten sonra bu yanlış, devlet adına düzeltildi, milletin adamları şimdi huzur içinde ebedi istirahatgahlarında zalimlerle hesaplaşacakları günü bekliyorlar. Düşünce dünyamızın yıldızlarından Merhum Nurettin Topçu'nun ifadesiyle, M. Atıf Efendi gibi Esad Erbili ve Müftü Ali Rıza Efendi de millete gözdağı vermek ve sindirmek için zulmen idam edilmişlerdir. Bu manada İskilipli Atıf Efendi yine merhum Necip Fazıl Kısakürek üstadımızın ifadesiyle, son devrin din mazlumlarından biridir ve bu sıfatla rahmetle anılmayı hak etmektedir. Ben İskilip'te yaptığımız anmanın doğru olduğunu, haklı olduğunu, yapılması gerektiğini düşünüyor, maşeri vicdanda makes bulacağına canıgönülden inanıyorum. Takdir milletimize aittir."
Anadolu Ajansı
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