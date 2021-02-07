Küçük ağa, 'Züğürt ağa' oldu

Öyle bir Geçer Zaman Ki dizisinde küçük Osman, Küçük Ağa'da Mehmet Can karakterini canlandıran Emir Berke Zincidi'nin babası ve amcasına ait Zincidi Sinema Limited Şti için iflas davası açıldı.

Hürriyet'in haberine göre; Mahkemeden iflası istenen şirket için "Şirketin borcu, malvarlığını aştı" açıklaması yapıldı.

10 yıl önce kurulan Zincidi Sinema için iflas talebi doğrudan şirket sahiplerinden geldi. İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde açılan davada, şirketin iflasına karar verilmesi istendi. Dava dilekçesinde özetle "Şirketin, yapmış olduğu ticari faaliyetleri neticesinde işleri iyi gitmedi. Müşterilerinden de alacağını alamayınca, kişilere ve bankalara borçlandı. Şirket, yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeni ile borçlarını ödeyemez hale geldi" denildi.

Şirketin öz kaynağının 1 milyon 334 bin 890 lira ekside olduğu bilgisine de yer verildi. Yapılan başvuru üzerine mahkeme ilk duruşma için 28 Nisan'a gün verdi. Mahkemenin, talep doğrultusunda iflas kararı vermesi durumunda, şirketin varlıkları satılıp borçları ödenmeye çalışılacak.

İflası istenen şirketin hissedarı konumunda 4 şirket bulunuyor. Yüzde 50 hisse Almanya merkezli üç şirkete aitken, kalan yüzde 50 hisse ise Emir Berke Zincidi'nin babası Berkant ile amcası Tamer Zincidi'ye ait olduğu açıklandı.

Başrolünde Şener Şen'in oynadığı 1985 yapımı "Züğürt Ağa" adlı filmde, kuraklık nedeniyle iflas ederek köyünü satan ağanın hikayesi anlatılıyordu.