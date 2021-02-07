Komandolar zorlu hava şartlarında terörle mücadeleyi sürdürüyor
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari'deki komandoların zorlu hava şartlarındaki terörle mücadele faaliyetlerini yansıtan görüntüleri paylaştı.
|07 Şubat 2021 14:56
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari'deki komandoların zorlu hava şartlarındaki terörle mücadele faaliyetlerini yansıtan görüntüleri paylaştı.
Bakanlığın Twitter hesabındaki paylaşımda şunları kaydedildi:
"Hakkari'de bulunan 2'nci Hudut Tugay Komutanlığında görevli kahraman komandolarımız, terörle mücadele faaliyetlerini zorlu hava şartlarına rağmen başarılı şekilde icra ediyor."
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