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Meteorolojiden 9 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat'ta kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.
 07 Şubat 2021 15:05
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Meteorolojiden 9 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat'ta kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 5 ilde yarın akşam saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili olacak.

Güneyli yönlerden esecek kuvvetli rüzgar ve fırtınanın hızının saatte 70 kilometreye kadar ulaşacağı öngörülüyor.

Soba ve baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray için rüzgarın, öğle saatlerinden sonra güney ve güneybatı yönlerden yer yer fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.

Açıklamada soba ve baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.
Anadolu Ajansı
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