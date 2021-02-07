Meteorolojiden 9 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
|07 Şubat 2021 15:05
|+Aa- Yazdır
Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat'ta kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 5 ilde yarın akşam saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili olacak.
Güneyli yönlerden esecek kuvvetli rüzgar ve fırtınanın hızının saatte 70 kilometreye kadar ulaşacağı öngörülüyor.
Soba ve baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.
Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray için rüzgarın, öğle saatlerinden sonra güney ve güneybatı yönlerden yer yer fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.
Açıklamada soba ve baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Doç. Dr. Yerlikaya: Koronavirüs varyantları daha bulaşıcı
07 Şubat 2021 15:52
|İsmini duyan inanmayıp kimliğine bakıyor! Tam 25 harf
07 Şubat 2021 15:47
|4 ay önce ehliyetine el konulan avukat, denetime takıldı
07 Şubat 2021 15:34
|Sahte izin belgesi ile sokağa çıkan 2 gence, 6 bin 300 TL ceza
07 Şubat 2021 15:24
|Toplu ulaşımda bulaş riski acil servislerden fazla
07 Şubat 2021 15:22
|Haciz yoluyla kızını alan baba çocuklar gibi eğlendi
07 Şubat 2021 15:11
|Komandolar zorlu hava şartlarında terörle mücadeleyi sürdürüyor
07 Şubat 2021 14:56
|'Alo Fetva'ya 155 bin soru soruldu: İşte birbirinden ilginç sorular
07 Şubat 2021 14:42
|10 bin doları elinin tersiyle itti: Evsiz yaşanır, ayaksız yaşanır ama devletsiz yaşanmaz
07 Şubat 2021 14:17
|Genç fidanlar güneş alsın diye metrelerce yükseklikte ağaç buduyorlar
07 Şubat 2021 14:12