RTÜK'ten ailelere 'ebeveyn kontrolü' uyarısı
|07 Şubat 2021 15:15
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, ücretli dijital platformlarda 'ebeveyn kontrolü' özelliğinin yer aldığını hatırlattı, ailelere hatırlatmalarda bulundu.
RTÜK Başkan Yardımcısı Uslu, ücretli dijital platformlarda 'ebeveyn kontrolü' imkanı olduğunu ancak bazı vatandaşların bunun farkında olmadıklarını, bazı vatandaşların da önemsemediği için bunu aktifleştirmediğini belirtti. Çocukları zararlı içeriklerden korumak gerektiğini, bunu için de ebeveynlere görevler düştüğünü ifade eden Uslu, "6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun kapsamında Netflix, Exxen, Bein Connect, BluTv, TivibuGo, Amazon Prime Video, DSmart Go ve Mubi gibi kuruluşlar isteğe bağlı yayın hizmeti (on demand video service) tanımı içerisinde yer almaktadır. İsteğe bağlı yayın hizmeti ise programların kullanıcının seçtiği bir zamanda ve münferit isteği üzerine medya hizmet sağlayıcı tarafından düzenlenmiş bir program kataloğuna bağlı olarak izlendiği veya dinlendiği yayın hizmeti olarak ifade edilmektedir. İsteğe bağlı yayın hizmeti sağlayıcıları, çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimini olumsuz etkileyebilecek nitelikteki yayın hizmetlerini, bunların bu tür hizmetleri normal şartlar altında duymayacakları ve görmeyecekleri şekilde sunmakla yükümlüdür. Bu kuruluşlar mevzuat çerçevesinde ebeveyn kontrolü araçlarını aktive etmişlerdir. Öncelikle izleme yönetimine girildiğinde bir çocuk ve yetişkin profili oluşturmanız ve yaş sınıflandırılmasına göre izlenecek yayın içeriklerine izin vermeniz gerekiyor" dedi.
"Çocuklarınızın yetişkin profillerine ulaşmalarının önüne geçebilirsiniz"
Yetişkin profilinin de şifrelenebileceğini ve böylelikle çocuklarınyetişkin profillerine ulaşmalarının önüne geçilebileceğini anlatan İbrahim uslu, "Çocuğunuzun sadece genel izleyici içeriklerine erişimini isterseniz, profilinde bunu seçecek ve +7 içeriği bile izlemesinin önüne geçmiş olacaksınız. Yaş grubuna uygun yetişkinlik düzeyi seçenekleriyle çocukların yaşına uygun içeriğe ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca çocuğunuzun profilinde görünmemesini istediğiniz bir yapım varsa yaş grubuna bakılmaksızın içerik kısıtlamaları ile bunun da önüne geçebiliyorsunuz. Yine birçok isteğe bağlı yayın hizmeti sunan kuruluşlar, çocuk profillerinde ebeveyn kontrolü ayarlarından geçmişte çocuğunuzun neleri izlediğini de kontrol etmenize imkan tanıyor. İlgili kuruluşlar çocukları ve gençleri korumak adına gerekli teknik önlemleri aldılar. Bizler de ebeveynler olarak bu önlemleri izleme alışkanlıklarımıza entegre ederek gerekli hassasiyeti lütfen gösterelim. Tüm çocuklarımıza, ebeveynlerimize bilinçli seyirler dilerim." ifadelerini kullandı.
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