Sahte izin belgesi ile sokağa çıkan 2 gence, 6 bin 300 TL ceza
Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında, sahte izin belgesi ile yakalanan 2 kişiye, 6 bin 300 TL ceza kesildi.
|07 Şubat 2021 15:24
|+Aa- Yazdır
Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında, sahte izin belgesi ile yakalanan 2 kişiye, 6 bin 300 TL ceza kesildi.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında uygulama yaptı. Ekipler, durdurdukları 16 AID 247 plakalı otomobilin sürücüsü Hafız H. (20) ile beraberindeki Cevdet Z.'ye (19), izin belgesi sordu. İkilinin verdiği izin belgelerini inceleyen polisler, evrakların sahte olduğunu belirledi.
Sürücü ile arkadaşına, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için toplam 6 bin 300 TL ceza uygulandı.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Doç. Dr. Yerlikaya: Koronavirüs varyantları daha bulaşıcı
07 Şubat 2021 15:52
|İsmini duyan inanmayıp kimliğine bakıyor! Tam 25 harf
07 Şubat 2021 15:47
|4 ay önce ehliyetine el konulan avukat, denetime takıldı
07 Şubat 2021 15:34
|Toplu ulaşımda bulaş riski acil servislerden fazla
07 Şubat 2021 15:22
|Haciz yoluyla kızını alan baba çocuklar gibi eğlendi
07 Şubat 2021 15:11
|Meteorolojiden 9 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
07 Şubat 2021 15:05
|Komandolar zorlu hava şartlarında terörle mücadeleyi sürdürüyor
07 Şubat 2021 14:56
|'Alo Fetva'ya 155 bin soru soruldu: İşte birbirinden ilginç sorular
07 Şubat 2021 14:42
|10 bin doları elinin tersiyle itti: Evsiz yaşanır, ayaksız yaşanır ama devletsiz yaşanmaz
07 Şubat 2021 14:17
|Genç fidanlar güneş alsın diye metrelerce yükseklikte ağaç buduyorlar
07 Şubat 2021 14:12