İzmir'de gözaltına alınan 26 eylemci serbest bırakıldı
İzmir'in Konak ilçesinde, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara destek vermek için izinsiz düzenlenen gösterilere katıldıkları belirlenip gözaltına alınan 26 şüpheli, 6'sı adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.
|07 Şubat 2021 15:25
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Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde, geçen 5 Şubat akşamı, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara destek için izinsiz toplanan gruba, polis dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Buna rağmen dağılmayan ve slogan atan 6 kişi gözaltına alındı.
Aynı saatlerde Gündoğdu Meydanı'nda, HDP milletvekilleri öncülüğünde toplanan 20 kişilik grup da polisin uyarılarına rağmen gösteri yapmak istedi. 20 gösterici polis tarafından gözaltına alındı.
Toplam 26 kişi, polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, 6'sı adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.
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