Milli Piyade Tüfeği MPT-76-MH'nin kalifikasyonu tamamlandı
|07 Şubat 2021 15:27
|+Aa- Yazdır
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) tarafından tasarlanan hafifleştirilmiş Milli Piyade Tüfeği MPT-76-MH'nin kalifikasyonun tamamlandığını açıkladı.
İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Güvenlik güçlerimizin sahada ekipmanlarını daha etkin kullanmasına yönelik çalışmalarımız sürüyor. MKEK tarafından tasarlanan hafifleştirilmiş Milli Piyade Tüfeği MPT-76-MH'nin kalifikasyonu tamamlandı" dedi. Öte yandan yapılan çalışmalarla tüfeğin 400 gramdan fazla hafifleyerek yaklaşık ağırlığının 3 kilo 750 grama düştüğü belirtildi.
Güvenlik güçlerimizin sahada ekipmanlarını daha etkin kullanmasına yönelik çalışmalarımız sürüyor. @MKEKresmi tarafından tasarlanan hafifleştirilmiş Milli Piyade Tüfeği MPT-76-MH'nin kalifikasyonu tamamlandı. #İstiklalveİstikbalimizİçin pic.twitter.com/W0yoh5VozMIsmail Demir (@IsmailDemirSSB) February 7, 2021
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Türk savunma sanayisi yetenekleri askeri ve sivil ihtiyaçlar için birleşti
07 Şubat 2021 13:52
|Yerli parmak izi tarama sisteminde son aşamaya gelindi
07 Şubat 2021 12:52
|Shepard'ın Ay'da kaybettiği golf topları 50 yıl sonra bulundu
06 Şubat 2021 20:31
|77 Azerbaycan askeri, SİHA Operatörlüğü eğitimini başarıyla tamamladı
05 Şubat 2021 21:34
|AKINCI TİHA'nın seri üretimi başladı
04 Şubat 2021 17:02
|İHA fabrikasından güvenlik güçlerine ilk ürün
03 Şubat 2021 22:31
|Facebook'tan kullanıcılarına ilginç mesaj: Sizi takip etmemize izin verin
03 Şubat 2021 10:37
|Instagram'da sildiğiniz fotoğraflar geri geliyor
03 Şubat 2021 09:53
|Tesla 135 bin aracını geri çağıracak
03 Şubat 2021 08:33
|Elektrikli sürücüsüz otobüs Türkiye'de de yollara çıkıyor
02 Şubat 2021 14:13