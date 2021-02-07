4 ay önce ehliyetine el konulan avukat, denetime takıldı
|07 Şubat 2021 15:34
|+Aa- Yazdır
Kocaeli'nde 4 ay önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan avukat, yeniden ehliyetsiz direksiyon başına geçince polis denetimde yakalandı. Maskesini indirerek sigara içen kural tanımaz sürücüye 5 bin 396 TL ceza kesildi.
Edinilen bilgiye göre Kocaeli Barosuna kayıtlı olarak görev yapan avukat Deniz K., yaklaşık 4 ay önce polis denetiminde alkollü bir şekilde araç kullanırken yakalandı. Ehliyetine el konulan avukat Deniz K., ehliyetsiz bir şekilde yeniden direksiyon başına geçince, İzmit D-100 karayolu üzerinde yapılan denetimlerde bir kez daha polis ekiplerine yakalandı. Polis ekiplerince durdurulan 19 AAB 905 plakalı otomobilde ehliyetsiz bir şekilde yakalanan sürücüye 2 bin 698 TL ve araç sahibine ise 2 bin 698 TL ceza kesildi.
Ehliyetsiz araç kullandığı için toplamda 5 bin 396 TL ceza kesilen sürücü Deniz K., basın mensuplarına kendisini çekmemelerini söyleyerek münakaşa yaşadı. Polis ekiplerinin cezai işlem uyguladığı sırada maskesini indiren Deniz K. pandemi kurallarını hiçe sayarak bir de sigara içti. Ceza sonrasında ehliyetli olan bir başka arkadaşı tarafından alınan Deniz K., denetim noktasından ayrıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Doç. Dr. Yerlikaya: Koronavirüs varyantları daha bulaşıcı
07 Şubat 2021 15:52
|İsmini duyan inanmayıp kimliğine bakıyor! Tam 25 harf
07 Şubat 2021 15:47
|Sahte izin belgesi ile sokağa çıkan 2 gence, 6 bin 300 TL ceza
07 Şubat 2021 15:24
|Toplu ulaşımda bulaş riski acil servislerden fazla
07 Şubat 2021 15:22
|Haciz yoluyla kızını alan baba çocuklar gibi eğlendi
07 Şubat 2021 15:11
|Meteorolojiden 9 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
07 Şubat 2021 15:05
|Komandolar zorlu hava şartlarında terörle mücadeleyi sürdürüyor
07 Şubat 2021 14:56
|'Alo Fetva'ya 155 bin soru soruldu: İşte birbirinden ilginç sorular
07 Şubat 2021 14:42
|10 bin doları elinin tersiyle itti: Evsiz yaşanır, ayaksız yaşanır ama devletsiz yaşanmaz
07 Şubat 2021 14:17
|Genç fidanlar güneş alsın diye metrelerce yükseklikte ağaç buduyorlar
07 Şubat 2021 14:12