Bakan Selçuk'tan YKS öğrencileri için soru çözümü paylaşımı
|07 Şubat 2021 15:48
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrenciler için canlı yayınlarda "interaktif" soru çözümlerinin başlayacağını duyurdu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "YKS'ye hazırlanan öğrencilerimiz, hepinizi canlı yayında 'interaktif' soru çözümlerimize bekliyoruz. Öğretmenlerimiz, https://bit.ly/3oVFr7l kanalında sınav gününe kadar sizlerle olacak. Yarın saat 15.00'te başlıyoruz. Ayrıntılar https://bit.ly/3ju4aPc adresinde" ifadelerini kullandı.
"İnteraktif soru platformu 11 Haziran Cuma gününe kadar öğrencilerin hizmetinde olacak"
YKS'ya hazırlanan öğrenciler için interaktif katılım sağlayabilecekleri ve sorularını yöneltebilecekleri dijital bir platform oluşturuldu. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Öğretim Materyalleri ve İçerik Geliştirme Daire Başkanlığınca hazırlanan YKS İnteraktif Soru Çözümleri Platformu, 8 Şubat Pazartesi gününden 11 Haziran Cuma gününe kadar öğrencilerin hizmetinde olacak.
YKSye hazırlanan öğrencilerimiz, hepinizi canlı yayında "interaktif" soru çözümlerimize bekliyoruz.Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) February 7, 2021
Öğretmenlerimiz, 👉https://t.co/P2BBH8JuQW kanalında sınav gününe kadar sizlerle olacak. Yarın saat 15.00te başlıyoruz.
Ayrıntılar https://t.co/QfjxJQ6PYk pic.twitter.com/UPzYTAovp4
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