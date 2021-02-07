Bakımevinde şiddet iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı

Mersin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, çocuklara şiddet uygulandığı iddia edilen özel gündüz bakımevi hakkında idari soruşturma başlattı.

Müdürlükten alınan bilgiye göre, Yenişehir ilçesi 50. Yıl Mahallesi'ndeki bir özel gündüz bakımevinde, velilerin çocuklarına şiddet uygulandığını öne sürmesi üzerine idari soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Gündüz bakımevinin "tadilat" adı altında faaliyetine ara verdiği öğrenildi.

Öte yandan, veliler de kurum sahibi 2 kişi ile 3 öğretmen hakkında suç duyurusunda bulundu.

Çocuğuna şiddet uygulandığını iddia eden anne Ş.D, 2 yaşındaki kızının davranışlarında son bir aydır değişiklik fark ettiğini aktardı.

- "Ses kayıt cihazını oyuncak bebeğin içerisine koyduk"

Kızı D.İ.Y'nin vücudunun bazı bölgelerinde darp izleriyle eve dönmesi üzerine harekete geçtiğini belirten anne Ş.D, şöyle devam etti:

"Kreşe durumu sorduğumda, orada bir şey olmadığını, çocuklar arasında yaşanan durumlar olabileceğini söylediler. Kameraları izlemek istediğimizde 'Kayıtlarımız silindi.' diye izin vermediler. Diğer velilerle görüştüğümüzde onların çocuklarında da bu tarz sorunlar olduğunu anladık. Ses kayıt cihazını oyuncak bebeğin içerisine koyduk. 1 günlük ses kayıtlarında, öğretmenlerin hakaretleri, çocuklara olan küfürleri, 'Seni duvardan duvara çarparım.' sözlerini duyduğumda sinir krizi geçirdim. Ses kayıtlarının devamında, kurum sahibi olan aynı zamanda servisi kullanan kişi, çocuk servise binmek istemeyince ya tekme atıyor ya da vuruyor. Görüntü olmadığı için o kısmı bilmiyorum. Vurma sesi bilirkişi tarafından da rapor edildi. Çocuk çığlık attıkça vurmaya ve küfür etmeye devam ediyor. Bunun bir kerelik olduğunu düşünmüyoruz. Bu kurumda bunlar sürekli olmuş."

- "Çocuk unutacak belki ama biz unutamayacağız"

Yaşadıkları olayın ardından diğer çocukların aileleriyle görüştüğünü dile getiren anne Ş.D, ses kayıtlarını Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına verip suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.

Ş.D, çocuğunun psikolojik olarak etkilendiğini savunarak, "Çocuk unutacak belki ama biz unutamayacağız. Ben uyuyamıyorum, su içemiyorum, geceleri çocuğun başından ayrılamıyorum. Psikolojik olarak gerçekten kötü bir durumdayız. Onların gerekli cezayı almasını, tutuklu yargılanmalarını istiyorum. Kurumdaki 30 kişiyle birlikte bir grup oluşturduk. İnanılmaz fotoğraflar geliyor. Birinin kolu morarmış, birinin parmağı kopma derecesine gelmiş, birinin yüzünde 5 parmak izi var." diye konuştu.

Ailenin avukatı Gamze Ceneviz de tüm ailelerin şikayetleri üzerine yapılan incelemelerin ardından kurum sahibi 2 kişi ile 3 öğretmen hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Soruşturmanın sürdüğünü aktaran Ceneviz şöyle konuştu:

"Müvekkilim ses kayıtlarını dinlediğinde, skandal doneleri fark edip çocuğunu almıştı. Titizlikle kayıtları baştan sona dinlediğimde, olayın başka boyutta olduğunu fark ettik. Servise binme anında çocuğa olan şiddetin ve ağır hakaretleri fark ettik. Hakaret eden öğretmenler ve kurum yetkilileri hakkında suç duyusunda bulunup yasal işlemi başlattık. Deliler incelenme ve toplanma aşamasında. Darp, hakaret, eziyet, bakım ve gözetim yükümlüklerine aykırı suçlar işlendiği kayıtlarla birlikte belirgin."