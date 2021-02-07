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İmam, öğrenciler ile kariyer yapanları çevrim içi buluşturuyor

Antalya Mustafa Koç Camisi imam hatibi Erdem, Kovid-19 sürecinde öğrenciler ile çeşitli meslek gruplarından kişileri, düzenlediği çevrim içi etkinlikle bir araya getiriyor.
 07 Şubat 2021 17:06
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İmam, öğrenciler ile kariyer yapanları çevrim içi buluşturuyor

İmam Mehmet Erdem, 2014'te öğrencilerin sorumluluk bilincinin gelişmesi ve kendilerini toplumda daha iyi ifade edebilmelerini sağlamak adına Cami-Okul Ele Ele Projesi'ni hayata geçirdi.

Nebi Güney İmam Hatip Ortaokulu öğrencileriyle camide başlatılan proje ilgi gördü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle projeye ara verilmesi üzerine Erdem, uzak kaldığı öğrenciler için her cuma akşamı çevrim içi kariyer günleri düzenlemeye başladı.

Erdem, etkinlikte, konuk ettiği çeşitli meslek gruplarından başarılı isimleri öğrencilerle buluşturuyor.

Mehmet Erdem, AA muhabirine, ilk başlattıkları projeyle camide farklı okullardaki öğrencilerin kaynaşmasını sağladıklarını söyledi.

Yaz Kur'an kurslarında sadece dini bilgi değil, haftada bir gün Türkçe ve matematik gibi dersleri verdiklerini anlatan Erdem, salgının ardından da çevrim içi etkinlikle öğrencilerle buluşmayı sürdürdükleri için mutlu olduklarını belirtti.

"Gençlerimiz aklında ne tür sorular varsa bizlere yazıyor"

Buluşmaya 100'e yakın gencin katıldığını bildiren Erdem, şöyle devam etti:

"Gençlerimizle bir araya geldiğimiz zaman her hafta farklı katılımcı konuk ediyoruz. Gençlerimiz aklında ne tür sorular varsa bizlere yazıyor, onların adına konuşmacılarımıza, katılımcılarımıza soruyoruz. Gençlerimizin ufukları daha da genişleyerek hayata bakış açıları farklılaşıyor. Arzumuz, onların sevinçlerini ve üzüntülerini paylaşmak. Her anlarında yanlarında olabilmek için gece gündüz çalıştık. Hep beraber bir araya gelerek bugünlere ulaştık. Etkinliğe katılan gençlerimiz, ekranlardan daha sonra da birbirleriyle sohbet etme imkanı bulabiliyor. Yeni kardeşlik bağını burada da oluşturabiliyoruz."

Erdem, ömrü yettiğince görevine dört elle sarılıp bu tür etkinlikleri sürdüreceğini kaydetti.

Eski Antalya İl Müftüsü Osman Artan ise Mehmet Erdem'in başlattığı projenin çok başarılı olduğuna işaret ederek, "Bu tür çalışmaların ayrı bir yeri var. İşi daha da geliştirdi ve çemberi genişletti. Diyanet İşleri Başkanlığınca da çocuklara internetten eğitimlere devam ediliyor." dedi.
Anadolu Ajansı
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